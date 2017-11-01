Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders: Parlamentoda Türk istemiyorum

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu'nda ve kabinede sadece Hollandalıların olması gerektiğini savundu. Wilders, "Burası Hollanda parlamentosu. Burada Hollandalı olman gerekir. Ben parlamentoda Türk, Faslı ya da bir İsveçli olmasını istemiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok mu benim? Burası benim ülkem" dedi.

Wilders parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekilinin veya bakanın çifte vatandaşlığına da karşı çıkarak, iki ülkeye sadakat yerine parlamentosunda bulunduğu ülkeye sadık olması gerektiğini savundu.

Türk partisinden tepki

Sputnik’in haberine göre, Wilders'in açıklamalarına tepki gösteren Türklerin kurduğu Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu, "Kimin Hollandalı olup olmadığına Wilders değil, ülkenin anayasası karar verir. Çifte vatandaşlık bir kişinin ülkeye olan sadakati hakkında hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin sadakati davranışlarıyla ölçülebilir" ifadelerini kullandı.

Kuzu, Wilders'in bu konuda daha çok kendi sadakatini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Wilders, geçmişte evinde bulunmaktan daha çok İsrail Büyükelçiliği’nde bulundu. Bu o kadar dikkat çekiciydi ki Hollanda İstihbarat Birimi bu durumu araştırmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Wilders liderliğindeki PVV, parti programında ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vaat etmişti. PVV, ülkede mart ayında yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti olmuştu.