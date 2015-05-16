Hollanda'dan yürüyerek gelen kadın, Bursa'da tacize uğradı, kolu kırıldı!

Dünya barışına dikkat çekmek için İtalya'dan otostopla yola çıkan ve Gebze'de tecavüz edildikten sonra öldürülen Pippa Bacca’nın başına gelenlerin bir benzeri dün Bursa'da yaşandı. Hollanda'dan yaya olarak yola çıkan genç kadın İnegöl'de tacize uğradı. Yol kenarında kolu kırık şekilde ağlayan genç kadının yardımına oradan geçen kamyon şoförü yetişti.

Bir kamyon şoförü, Şipali ve Akbaşlar mahallelerini bağlayan yolda ağlarken gördüğü Hollandalı Jiska Nina Van Gerner'i (28) İnegöl ilçe merkezine getirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Mesudiye Mahallesi girişinde ambulansa alınan turist, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu alçıya alındıktan sonra güvenlik güçlerince tercüman aracılığıyla ifadesine başvurulan Gerner, ormanlık alanda bir kişinin tacizine uğradığını, zanlının motosikletle kaçtığını öne sürdü.

Turistin şikayetinin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlı S.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüphelinin, Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl çıkışında yürürken yolu şaşıran Gerner'i gideceği yere götürebileceğini söyleyerek motosiklete bindirdiği ve turiste cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Hollanda'dan yaya olarak yola çıktı

Korkarak motosikletten atladığı iddia edilen Gerner'in bu sırada kolunun kırıldığı ifade edildi. Gerner'in Hollanda'dan yaklaşık bir yıl önce yaya olarak tura çıktığı ve Romanya'dan sonra Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Pippa Bacca öldürülmüştü

İtalyan performans sanatçısı Giuseppina Pasqualino di Marineo dünya barışına dikkat çekmek için 2008 yılında İtalya'dan otostopla yola çıktı. Genç kadın Gebze'de tecavüz edildikten sonra öldürüldü. Bilinen adıyla Pippa Bacca'nın katil zanlısı, Murat Karataş ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.