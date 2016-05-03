Hollanda'dan yurtdışında baskı gören gazeteciler için fon

Yusuf Özkan

Hollanda Parlamentosu, basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu ülkelerde görev yapan Hollandalı gazetecilerin hukuki takibe uğraması durumunda gerekli desteğin sağlanması için bir fon oluşturulmasını istiyor.

Öneri, Türk kökenli Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle Kuşadası'nda göz altına alınması üzerine gündeme geldi.

Muhalefetteki Demokratlar 66 (D66) partisi tarafından gündeme getirilen öneri, parlamentodaki diğer partilerce de desteklendi.

Öneriyi hazırlayan milletvekili Sjoerd Sjoerdsma, önerinin zamanlamasının tesadüf olmadığını, Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü'ne denk getirildiğini açıkladı.

Hollandalı parlamentere göre Ebru Umar davası, basın özgürlüğünün her ülkede doğal bir hak olarak algılanmadığını ortaya koydu.

Sjoerdsma'ya göre basın özgürlüğünün tehlikede olduğu ülkelerde görev yapan Hollandalı gazetecilere sahip çıkılabilmesi için böyle bir fon zorunlu.

Umar'ın gözaltına alınması ardından Hollanda hükümeti, Türkiye'deki temsilicilikleri aracılığıyla duruma müdahale etmişti.

D66 Milletvekili Sjoerdsma, "otoriter rejimlerde gazeteciler finansal olarak tüketilene kadar davaların sürdürüldüğünü" vurguladı.

Oluşturulacak fon sayesinde hem hukuki hem de diğer masrafların buradan karşılanabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders'a sunulan öneriye göre, fon sayesinde gazetecilere dava süresince düzenli maddi destek sağlanacak.



Can güvenliği endişesi



Bu arada Hollanda, halen Türkiye dışına çıkışına izin verilmeyen Umar'ın can güvenliğinden endişe duyuyor.

Başbakan Mark Rutte, Umar'ı telefonla arayarak bu yöndeki kaygılarını iletti.

Umar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasından sonra, sosyal medya aracılığıyla çok sayıda tehdit aldığı belirtiliyor.

Umar'ın Amsterdam'daki evine girilerek, bilgisayarının çalınması da Hollanda'nın endişelerini arttırdı.

Ebru Umar koruma önerisini reddetmişti. Ancak telefonda Başbakan Rutte'ye, gerekli olursa koruma verilmesine sıcak bakabileceğini söylediği belirtildi.