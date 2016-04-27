Hollanda'dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı



Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, gazeteci Ebru Umar'ın durumuyla ilgili salı günü parlamentoda yapılan oturumda Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koenders, Hollanda hükümetinin Umar davasını “çok etkin” bir biçimde takip ettiğini ve gazetecinin "kısa sürede evine döneceğini umduğunu" söyledi.

Hollanda ve Türkiye vatandaşı olan feminist gazeteci Ebru Umar Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirel yorumlarda bulunmuş, bu paylaşımlarda Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle cumartesi günü Aydın Kuşadası'nda gözaltına alınmıştı. 16 saat boyunca gözaltında kalan Umar, cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sulh ceza hâkimliği yurtdışına çıkış yasağı koyarak gazeteciyi serbest bırakmıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, hükümetin gazeteci Ebru Umar'a yurtdışına çıkış yasağını kaldırmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Parlamentoda, Erdoğan'ı sosyal medyada eleştirmiş olan ve tatilde Türkiye'ye seyahat eden Hollanda vatandaşlarına hükümetin güvence verip veremeyeceği sorusuna Dışişleri Bakanı Koenders'in yanıtı “Hayır” oldu. “Güvenceler bulunmuyor” diyen Koenders “Tam olarak neyin olabileceğini gösteren bir vakamız var. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama herhangi bir güvence veremem” diye konuştu.

Türkiye'ye uyarı

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders Türkiye'nin “eğer Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmak istiyorsa, davranışlarını belirgin bir biçimde iyileştirmesi" gerektiğini söyledi. Koenders “Dürüst olalım. Eğer Avrupa'nın bir parçası olmak istiyorsanız, basına ve basın özgürlüğüne bu şekilde davranamazsınız” diye konuştu.

Gazeteci Ebru Umar'ın Türkiye'de gözaltına alınması Hollanda kamuoyunda büyük bir öfke yarattı. Umar çarşamba günü bir video mesaj yayınlayarak kendine verilen desteğe teşekkür etti.

Hollanda'nın prestijli gazetelerinden De Telegraaf pazartesi baskısının manşetinde Ebru Umar ile ilgili haberin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı maymun olarak resmeden bir karikatüre yer verdi. Üstünde “Erdoğan'ın uzun eli” yazan karikatürde, Ebru Umar'ı temsilen maymunun yumruğu altında ezilmiş bir kadın çizildi.