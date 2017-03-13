Hollanda'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı

Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz tırmanmaya devam ediyor. Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Daan Feddo Huisinga üç günde üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve kendisine iki nota verildi. İlk notada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik muamelenin "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlali” olduğu belirtilerek özür beklendiği kaydedildi. İkinci notada ise Hollanda makamlarından Türk vatandaşlarına "kötü muamelede bulunan, barışçıl toplantı hakkı ile basın özgürlüğünü göz ardı eden güvenlik yetkililerinin tespit edilerek, cezai yaptırımlara tabi tutulmaları konusunda gerekli hukuki önlemleri alması” talep ediliyor.

Yeni seyahat uyarısı

Diplomatik kriz nedeniyle, Hollanda’dan yeni bir seyahat uyarısı da geldi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça Türkiye’ye gitmemelerini istedi. Uyarıda aynı zamanda, Türkiye’deki Hollanda vatandaşlarından kalabalık yerlerden ve eylemlerden uzak durmaları istendi. Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği ile İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu da cumartesi günü tırmanan kriz nedeniyle kapatıldı.

Hollanda özür bekliyor

Hollanda hükümeti kriz nedeniyle Ankara’dan özür bekliyor. Sosyal demokrat Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollandalıları “faşist” ve “Nazi” olarak adlandırmasına yoğun tepki gösterdi ve “Geçmişimizi göz önünde bulundurursak, özellikle bizim ‘Nazi’ hakaretine uğramamız çok tiksindirici” dedi. Tarafsız konumdaki Hollanda İkinci Dünya Savaşı’nda 1940 ile 1945 yılları arasında Alman işgaline uğramış, ülke Nazilerin işgali ve baskı rejimi altında ezilmişti. Yaklaşık 104 bin Hollandalı Yahudi de Naziler tarafından katledilmişti.

Rotterdam Belediye Başkanı: "Bize yalan söylendi”

AKP'li Bakan Kaya’nın Hollanda’da ‘istenmeyen kişi’ ilan edilerek sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye’ye bir suçlama da geldi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Türkiye Başkonsolosluğu’nun Hollandalı yetkililere yalan söylediğini öne sürdü. Aboutaleb, Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız'ın kendilerine ‘bakanın konsolosluğa gitmeyeceğine’ dair garanti verdiğini belirterek, "Tamamen yalan söyledi. İnsanları da, bakanın konuşma yapacağını söyleyerek konsolosluğa çağırdı” ifadelerini kullandı. Rotterdam Belediye Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda'ya yönelik ‘Nazi kalıntıları’ suçlaması hakkında da, “Benim, Naziler tarafından bombalanan bir kentin belediye başkanı olduğumu bilmeliler” dedi.

Amsterdam'da altı gözaltı

Kriz, Hollanda içinde de olaylara yol açıyor. Amsterdam polisinin verdiği bilgiye göre, pazar günü birkaç yüz Türk asıllı Hollandalı, Türk bakanların miting yapmasına konulan yasağı barışçıl bir şekilde protesto etti. Ancak gece saatlerinde yaklaşık 250 kişinin, şehrin batısında olay çıkardığı, bazı göstericilerin polise taşlarla saldırdığı, polisin de buna karşılık olarak tazyikli su ve copla müdahele ettiği, olaylarda altı kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Polisin verdiği bilgiye göre, Hollanda'nın diğer şehirlerinde olay çıkmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, AÜ/BK