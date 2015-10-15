Hollanda'dan Türkiye'ye 'PKK ile masaya otur' çağrısı

Hollanda Parlamentosu, Türkiye'nin doğusunda yazdan bu yana giderek artan şiddet yüzünden sivillerin zarar gördüğünü belirterek, Türk hükümetine PKK ile barış görüşmelerine yeniden başlaması çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hollanda Parlamentosu, bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde, mülteci sorununu ele aldı.

Parlamentonun Salı akşamı gerçekleştirdiği oturumda, Türkiye'deki şiddet olayları da gündeme geldi.

Ana muhalefetteki Sosyalist Parti (SP), Türkiye'deki gelişmelerin Başbakan Mark Rutte tarafından AB'nin gündemine taşınması amacıyla bir önerge verdi.

Parlamento tarafından kabul edilen önergede, Türkiye'nin doğusunda yaz aylarından bu yana şiddet olaylarının giderek arttığı vurgulandı.

İnsan hakları örgütleri ve basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, şiddet olaylarından sivillerin zarar gördüğü belirtildi.

Önergede Türkiye'ye, "Doğu bölgelerinde uygulanan şiddetin durdurulması ve PKK ile barış görüşmelerine yeniden başlanması" çağrısı yapıldı.

Brüksel'deki AB liderler zirvesinde, geçen hafta sonu Ankara'da yaşanan saldırılar da ele alınacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gündem maddelerinden birinin Ankara saldırıları olacağını açıklamıştı.

Zirvede, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı ve Türkiye'nin hava sahasına yönelik ihalleler de değerlendirilecek.

Mülteci sorunu da toplantının bir diğer öncelikli gündem maddesi olacak.

Kürtler ve Türkler anlaştı

Bu arada, Hollanda'da 21 -25 Ekim günlerinde gerçekleşecek oy verme işlemi öncesi, Kürt ve Türk örgütleri bir anlaşma yaptı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip, Türkiye'deki seçim gerginliğinin Hollanda'ya yansımaması için Salı akşamı 12 Türk ve Kürt örgütünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Abutalip, Rotterdam'da gerçekleştirilecek oy verme işleminin sorunsuz ve gerilimden uzak geçmesini istedi.

Türk ve Kürt temsilciler bu konuda bir anlaşma imzaladılar. Örgüt temsilcileri, her türlü şiddet ve tehdidi kınadıklarını belirterek, herkesin ifade özgürlüğüne saygılı olduklarını ifade ettiler.