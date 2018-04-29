Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

Türkiye ve diğer üç ülkede akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların içindeki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından okunduğunu ve kopyalandığını öne süren bakanlık, telefon ve bilgisayarlarda kesinlikle hassas bilgi ve belge bulundurulmamasını istedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi.

Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

Hollanda, Çin'in yanı sıra Rusya'yı da siber güvenlik konusunda riskli ülke ilan etmişti.

Hollanda hükümetinden bir kaynağa göre, bu önlemler sadece Çin'le sınırlı değil. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

Hollanda hükümetine göre, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar uzaktan izleniyor hatta içindeki bilgiler kopyalanabiliyor.

Bu nedenle bu konuda ülkelere seyahat edecek iş adamı ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen ve mümkünse boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek.

Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise, önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak, bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Türkiye için de geçerli olduğu belirtilen uyarı listesindeki öneriler şöyle:

Başbakan Rutte başkanlığındaki Hollanda hükümetinin önceliklerinden birini, siber suçlarla mücadele ve siber güvenlik konuları oluşturuyor.

Koalisyon protokolünde, kabinenin siber alanda kötü niyetli devlet ve devlet dışı aktörlere karşı savunma ve caydırıcılık konusunda yatırım ve işbirliği yapacağı vurgulanıyor.