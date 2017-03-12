Hollanda'dan sınır dışı edilen Bakan Kaya: OHAL'i sorgulayan Batı bir gecede OHAL ilan etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmemesiyle ilgili olarak "Dün gece Hollanda'da gayrı insani muamele gördük" dedi. Bakan Kaya, Türkiye'deki OHAL uygulamalarını sorgulayan Hollanda'nın bir gecede OHAL ilan ettiğini söyleyerek "OHAL'i sorgulayan Batı bir gece de OHAL ilan etti. Hollanda'da dün gece aniden OHAL ilan edildi. Biz 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsü yaşadık, daha sonra OHAL ilan ettik. Bu kanunlara uygun bir şekilde ilan edilen OHAL'i Batı sürekli sorguladı. Bizim ülkemizin istikbaline, istiklaline yönelmiş darbe girişiminden sonra çıkarttığımız OHAL' sorgulayan Batı, bir kadın bakanın kendi toprakları sayılan bir konsolosluk binasına girmeye çalışmasının ardından OHAL ilan etti." diye konuştu.

Kaya ve Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Bakan Kaya şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak, diplomatik pasaporta sahip olan bir bakan olarak seçmenlerimizle buluşmak üzere gittim. Bir bakan olarak vatandaşlarımızla konsolosluk binasında buluşmak üzere gittim. Bunun için izin almak zorunda değilim. Konsolosluk binaları, bir ülkenin kendi toprakları sayılır. Bizim Avrupa'nın, Hollanda'nın iç işlerine karışmak gibi bir fikrimiz yok.

Konsolosluğa gittik, 30 metre kala bizi araçlar durdurdu. Konsolosluk binasına giriş yapmamıza izin vermedi polis ekipleri. Konsolosumuzun da bizim yanımıza gelmesine izin verilmedi. Saatlerce bizim oradan konsolosluğa geçmemize izin verilmedi. Ancak Almanya'ya onlar eşliğinde gidersek çıkmamıza izin verdiler. Demokrasilerden, özgürlüklerden bahseden Hollanda'da gerçekten acı bir gece yaşadık. Bizim maslahatgüzarımız, büyükelçi sayılan maslahatgüzarımız gözaltına alındı. 5 kişilik ekibim gözaltına alındı.

"OHAL'i sorgulayan Batı bir gece de OHAL ilan etti"

Biz de araçtan çıkarılarak Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük. Ve 1.5 saat polis merkezinde bekledik. Her zaman kadın haklarından bahseden, kadınlara nasıl davranmamızı bize öğretmeye kalkan bir ülkenin bir kadın bakana böyle davranması çok çirkin. Kadınlar gününden sonra böyle bir olay yaşamak çok çirkin ayrıca. Daha sonra Almanya'ya geçtik, sonra uçağa binerek buraya geldik. Bütün bakan arkadaşlarımızın toplantıları iptal ediliyor biliyorsunuz. Bu antidemokratik bir uygulama. Bizler oralara yeni sistemin neler getireceğini anlatmak için gidiyoruz. Hollanda'da dün gece bütün özgürlükler askıdaydı. Vatandaşlarımıza gayriinsani muamelede bulunuluyordu. Üzerlerine atlarla, köpeklerle saldırdı.

Hollanda'da dün gece aniden OHAL ilan edildi. Biz 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsü yaşadık, daha sonra OHAL ilan ettik. Bu kanunlara uygun bir şekilde ilan edilen OHAL'i Batı sürekli sorguladı. Bizim ülkemizin istikbaline, istiklaline yönelmiş darbe girişiminden sonra çıkarttığımız OHAL' sorgulayan Batı, bir kadın bakanın kendi toprakları sayılan bir konsolosluk binasına girmeye çalışmasının ardından OHAL ilan etti. Biz Batı'nın da gerçekten duyarlı, hassas, vicdanlı siyasetçilerinin bu yaşananları gördüğünü ve içten kınadıklarını biliyoruz. Bunu sesli olarak da dile getirmelerini istiyoruz. Bu davranışın dünya genelinde de kınanması gerektiğini düşünüyoruz. En temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasına bile izin verilmedi. Hareket özgürlüğümüz, konuşma özgürlüğümüz kısıtlandı. Her türlü özgürlüğümüz askıya alındı. Bir ülkenin bakanını olmayacak şekilde sınır dışı ettile

Bakan Kaya'yı havalimanında karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hollanda'da dün gece yaşananları 'utanç verici' olarak niteleyerek "Dün gece bir utanç gecesiydi.Avrupa için, Hollanda için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası hukuka dair ne varsa hepsini ayaklar altına aldı." diye konuştu.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikli olarak sayın bakanımız gece yolculuk yaptığı için yorgun. Önce Avrupa'daki sayın bakanımızın teşrifiyle birlikte dün akşam yaşanan olayları tüm dünya üzerinden değerlendirmek lazım.

Şu açıdan bakmakta fayda var. Avrupa için, Hollanda için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası hukuka dair ne varsa hepsini ayaklar altına aldı.

Bütün bu çerçeveyi faşizan Nazi mantığı noktasında değerlendirmek yeterli olur mu bilmiyorum, kamuoyunun değerlendirmesine bırakmak daha doğrucu olacaktır.

Hollanda, büyük bir yanlışın içerisinde girmiştir. Yaşananları, çarşamba günü gerçekleşecek seçimlerin malzemesi olarak yorumlamak gerçekçi değildir.

Dün birçok Avrupalı meslektaşımla görüşmeler gerçekleştirdik. Birçoğu, bu yaşananlardan dolayı kendi hükümetlerini eleştirdiler. Daha sıkıntı verici olan nedir biliyor musunuz?