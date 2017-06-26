Hollanda'dan 'Osmanlı Ocakları' uyarısı: Ülkede şube açması endişe verici

Yusuf Özkan

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), "hükümet yanlısı paramiliter örgüt" diye tanımladığı "Osmanlı Ocakları"nın ülkede şube açmasını, "endişe verici bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü'nün Cuma öğleden sonra açıklanan raporunda, güvenliği tehdit eden son gelişmeler değerlendirildi.

Raporda, isim verilmeden, "Aşırı milliyetçi paramiliter güçlere sahip bir Türk kurumun Hollanda'da şube açtığı" belirtilerek, bunun endişe verici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Koordinatörlük, bu kurumun Hollanda'da, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine karşı yasadışı eylemlerde kullanılabileceği" uyarısını yaptı.

Hollanda medyası, bu organizasyonun AKP'ye yakınlığı ile bilinen Osmanlı Ocakları olduğunu duyurdu.

'Türk toplumu arasındaki bölünme iyice derinleşti'

NCTV raporunda, organizasyonun, Hollanda'da şiddet olayına karıştığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığı da kaydedildi.

Koordinatörlük raporuna göre, 16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği referandumu, Hollanda'daki Türk toplumu arasındaki bölünmeyi iyice derinleştirdi.