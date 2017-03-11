Hollanda’dan “Nazi” benzetmesine tepki

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptali sonrası Erdoğan’ın yaptığı “Nazi” benzetmesine tepki gösterdi. Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanya çalışmaları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, “Bu çılgınca bir ifade. Öfkeli olmalarını anlıyorum ancak bu tabii ki çizgiyi aşıyor” dedi.

Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise son gelişmelere ilişkin Twitter hesabından birbiri ardına açıklama yaptı. Wilders Twitter üzerinden gönderdiği mesajda "Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Wilders, bir diğer Tweet'inde ise "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" şeklinde yazdı.

Erdoğan: Bunlar Nazi kalıntısı

Hollanda hükümetinin, Rotterdam kentinde cumartesi akşamı bir referandum etkinliğine katılması planlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş vermemesi, Türkiye'nin tepkisine yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı 16 Nisan'da bozacak” ifadesini kullandı.

"İstediğiniz kadar baskı yapın. İstediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün. Bunların hepsi size ters olarak dönecek” şeklinde konuşan Erdoğan, Hollanda'ya yönelik olarak "bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” dedi.

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AP/DW, BS/JD