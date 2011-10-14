-Hollanda'dan Mısır'a tehdit KAHİRE (A.A) - 14.10.2011 - Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal'in, Mısır'ı, Hristiyan azınlığa yönelik baskı ve şiddetin devam etmesi durumunda, yardımları kesmekle tehdit ettiği ileri sürüldü. Mısır'da yayınlanan bağımsız El Masri El Yovm Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Rosenthal, Mısır'da yaşayan Hristiyan Kıptiler'e yönelik baskı ve şiddetin devam etmesi halinde, Hollanda'nın Mısır'a yaptığı yardımları keseceklerini söyledi. Rosenthal, Mısır'da bu hafta çıkan ve 24 Kıpti Hristiyan'ın ölümü ile sonuçlanan olay ile ilgili Avrupa Birliği nezdinde bağımsız bir soruşturma talep edebileceğini bildirdi. Gazete, söz konusu tehditlerin Hollanda Parlamentosu'nun bir oturumu sırasında geldiğini ileri sürerek, aynı oturumda aşırı sağcı Özgürlük Partisi milletvekili Raymond Dinur'un, Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan, Mısır'ın Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini ve Kahire'deki Hollanda Büyükelçisi'nin geri çağrılmasını istediği iddia etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de geçen Pazar günü, güneydeki bir kilisenin yıkılmasını protesto eden Kıptiler ile güvenlik güçleri çatışmış ve çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetmiş ve 320 kişi yaralanmıştı.