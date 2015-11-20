Hollanda'dan Kuzey Iraklı Kürtler'e silah yardımı

Hollanda hükümeti, IŞİD'e karşı savaşan Kuzey Iraklı Kürt gruplara destek amacıyla silah ve cephane göndermeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Kürt grupların IŞİD'e karşı mücadelede daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda, Suriye'deki ılımlı muhalif gruplara da 10 milyon euro yarımda bulunacak.

Hollanda Parlamentosu, daha önce Iraklı kürt gruplara silah gönderilmesine karşı çıkmıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, hükümetin Kürt gruplara silah gönderilmesine ilişkin planını, dün parlamentoya açıkladı.

Daha aktif silah yardımı

Hollandalı bakan, Kürtlere silah ve mühimmat yardımı konusunda daha aktif olacaklarını vurguladı.

Koenders'ın verdiği bilgiye göre, Hollanda bu konuda Almanya ile birlikte çalışacak. Daha önce Kuzey Irak'taki Kürtlere silah gönderen Almanya'dan, silah ve cephane yardımına ilişkin bilgi istenecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı, Kürtlerin geçtiğimiz günlerde Sincar kasabasını geri aldıklarını anımsatarak, IŞİD'le mücadele için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bakan Koenders, silah ve cephane yardımı için ne kadar bütçe ayrıldığını açıklamadı.

Hollanda Parlamentosu daha önce Kürtlere silah yardımını reddetmişti. Bu nedenle Hollanda, Kuzey Irak'a mayın dedektörü, kask, koruyucu yelek gibi askeri malzeme gönderdi.

Bu çerçevede Hollanda ordusu da peşmerge kuvvetlerine eğitim desteği veriyor. Hollnda savaş uçakları da Irak'ta IŞİD'e yönelik operasyonlara katılıyor.

Bu yılın başlarında iktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti, Demokratlar 66 (D66) , Hıristiyan Birliği (CU) ve Toplumcu Reform Partisi (SGP) Iraklı Kürtlere silah yardımı önerisinde bulunmuşlardı.

Muhaliflere 10 milyon Euro

Hollanda hükümeti, Suriye'deki ılımlı muhalif gruplara da 10 milyon Euro yarımda bulunacak.

Hollanda, daha önce ılımlı muhaliflere gıda, sağlık malzemeleri ve iletişim araçları için verilen 3 milyon euroluk yardımın başarılı olduğu görüşünde.

Bu nedenle, muhaliflerin sıkıntıya düşerek, IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi radikal gruplara katılmasını önlemek için yardım miktarı arttırıldı.

Hollanda hükümeti, 10 milyon euroluk yardımın hangi gruplara gönderileceğini açıklamadı.