Hollanda'dan Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına yönelik açıklama: Wilders provokatör ama düşünce özgürlüğüne saygılıyız

Hollanda hükümeti, ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından düzenlenen Hz. Muhammed karikatür yarışmasının, hükümetin insiyatifi dışında gerçekleştiğini aktardı. Hollanda hükümeti ayrıca, yarışmanın düşünce özgürlüğü gereği yasaklanmayacağını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında hükümet, Hz. Muhammed karikatür yarışması nedeniyle Pakistan başta olmak üzere, İslam ülkelerinde yükselen tepkileri ele aldı.

Kabine, İslam ülkelerine, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifinde gerçekleşmediği ısrarla belirtme kararı aldı.

"Hükümetin inisiyatifinde değil, buna karışamayız"

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hollanda'dan açıklama isteyen Pakistan ve diğer İslam ülkelerinden gelen tepkilere yönelik olarak, "Yarışmayı düzenleyen kişi bir parlamento üyesi ama hükümet üyesi değil. Hollanda düşünce özgürlüğü açısından geniş sınırları olan bir ülke. Hükümetimiz, her türlü inanca saygı gösterilmesinden yanadır" açıklamasını yaptı.