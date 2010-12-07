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Spor

HOLLANDA'DAN HAKEM WEBB'E TEPKİ JOHANNESBURG (A.A)

07 Aralık 2010 09:37

-HOLLANDA'DAN HAKEM WEBB'E TEPKİ JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilerek 2. olan Hollanda'da teknik direktör Bert van Marwijk ve birçok oyuncu maçın İngiliz hakemi Howard Webb'e tepki gösterdi. Van Marwijk, basın toplantısında, ''Hakem İniesta'nın golünden önce kornerimizi vermedi. Pozisyonu bir tek o görmedi. 84 bin 490 seyirci topun İspanya savunmasından çıktığını gördü, ama o görmedi. Bu, inanılmaz'' dedi. Karşılaşmanın 115. dakikasında Hollandalı Sneijder'in şutunda top İspanya savunmasına çarparak dışarı gitmiş, hakem Webb bu pozisyonda aut kararı vermişti. İspanya 116. dakikada İniesta ile bulduğu golle maçı 1-0 kazanmıştı. Birçok Hollandalı futbolcu da bu pozisyon için hakemi suçladı. Nigel de Jong, ''Bu anlaşılmaz bir hakem hatasıdır'' ifadesini kullanırken savunma oyuncusu Joris Mathijsen, ''Stattaki herkes aut değil de korner olduğunu gördü. O sırada golü yedik'' dedi. Forvet Dirk Kuyt da İniesta'nın golü attığı pozisyonun başlangıcında ofsaytta olduğunu ileri sürdü ve ''Hakem daha çok İspanyollar lehine düdük çaldı'' diye konuştu.  Hollanda televizyonunda yorumculuk yapan eski Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal de ''hakemin sonuca önemli şekilde etki ettiğini'' söyledi.

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