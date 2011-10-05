Hollanda'dan 150 yıl sonra gelen Türkiye itirafı

T24 - Hollanda, Türkiye ile ticari ilişkilerinin 400'üncü yılında büyük bir sürprize hazırlanıyor

Her yıl milyarlarca Euro para kazandığı lalenin anavatanının Türkiye olduğunu sonunda kabul eden Hollanda, bunu önümüzdeki yıl Venlo'da düzenlenecek EXPO'da açıklayacak. Hollanda'nın Venlo kentinde 5 Nisan-7 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenecek Floriade Botanik EXPO etkinlikleri çerçevesinde lalenin 150 yıl önce Türkiye'den gidişi birebir sembolize edilecek.

Zamana gazetesinde yer alan habere göre, şubat ayında Antalya'dan 13 atın çekeceği faytona laleler yüklenecek. Yaklaşık 2 ay sürecek bir yolculuk sonucu laleler, 150 yıl önceki güzergâhından Rotterdam'a ulaşacak. Buradan da iki ülkenin üst düzey yetkililerinin de katılacağı EXPO açılışı için Venlo'ya getirilecek. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, proje teklifinin Hollanda tarafından geldiğini belirterek, bunun aynı zamanda lalenin anavatanının Türkiye olduğunun kabulü anlamına geldiğini söylüyor.

