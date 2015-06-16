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Hollanda'da yaban kazları, gaz odalarında itlaf ediliyor!

Hayvan itlafı şirketi Arie den Hertog, hayvan hakları akvitistleri tarafından ‘Nazi’ diye nitelendiriliyor

16 Haziran 2015 15:54

Hollanda’da sayıları hızla artan yabankazı nüfusunun hem sığırların otlakalanlarına zarar vermesi hem de başkent Amsterdam’daki Schiphol Havaalanı’ndan kalkan uçaklar için tehdit oluşturması gerekçesiyle yetkililer, kazları itlaf etme kararı aldı. Kazlar, kamyonetlerle taşınarak gaz odalarına dolduruldu ve zehirlenerek öldürüldü. 

Hayvan itlafı şirketi Arie den Hertog, hayvan hakları akvitistleri tarafından ‘Nazi’ diye nitelendirildi. Nazi benzetmeleri üzerine Hertog’un karbondioksit kullanması yasaklandı.

Bunun üzerine Hertog, kazları vurarak ya da balyozla öldürmeye başladı. Hertog işinin hoş olmadığı, ancak bunun yapılması gerektiği görüşünde.

2008 yılından bu yana yapılan ‘kaz katliamında’ şimdiye dek 50 bin ile 60 bin arasında yabankazını öldürüldü. 

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