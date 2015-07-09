T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda’da Türkiye kökenli memurun 19.5 milyon Euro’luk vurgunu

Hollanda’da vergi dairesinde memur olarak çalışan kişinin, çaldığı paraları Türkiye’deki arkadaşının hesabına gönderdiği iddia edildi

09 Temmuz 2015 14:06

Hollanda’da Türkiye kökenli bir memurun çalıştığı vergi dairesinden 19.5 milyon Euro çalarak, bir kısmını Türkiye’ye gönderdiği iddia edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Hollanda basınında, yolsuzluğun Vergi Denetleme Kurumu’nun incelemeleri sırasında ortaya çıktığı ve Arnhem Vergi Dairesi’nde geçen yıl yapıldığı yazıldı.

İddiaya göre, memur çaldığı parayı Duvien kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına yatırdı.

Arkadaşı da paranın bir bölümünü, Türkiye’deki iki hesaba havale etti. Türkiye’deki kayınbiraderi, paranın 1 milyon 300 bin Euro’sunu nakit olarak çekti. 1 milyon euro ile de altın aldı. Çalınan paranın kalan kısmına polisin el koyduğu belirtildi.

Yolsuzluk suçlamasını reddeden 52 yaşındaki memur, parayı kayınbiraderinden borç olarak aldığını ileri sürdü.  

ETİKETLER

hollandavergi dairesitürkiye kökenli memurvurgunhırsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24