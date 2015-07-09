Hollanda’da Türkiye kökenli memurun 19.5 milyon Euro’luk vurgunu

Hollanda’da Türkiye kökenli bir memurun çalıştığı vergi dairesinden 19.5 milyon Euro çalarak, bir kısmını Türkiye’ye gönderdiği iddia edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Hollanda basınında, yolsuzluğun Vergi Denetleme Kurumu’nun incelemeleri sırasında ortaya çıktığı ve Arnhem Vergi Dairesi’nde geçen yıl yapıldığı yazıldı.

İddiaya göre, memur çaldığı parayı Duvien kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına yatırdı.

Arkadaşı da paranın bir bölümünü, Türkiye’deki iki hesaba havale etti. Türkiye’deki kayınbiraderi, paranın 1 milyon 300 bin Euro’sunu nakit olarak çekti. 1 milyon euro ile de altın aldı. Çalınan paranın kalan kısmına polisin el koyduğu belirtildi.

Yolsuzluk suçlamasını reddeden 52 yaşındaki memur, parayı kayınbiraderinden borç olarak aldığını ileri sürdü.