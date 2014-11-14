Hollanda'da Türkiye kökenli gençlerin 'IŞİD'e destek vermesi' tartışma yarattı

Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin büyük bölümünün IŞİD'in uyguladığı şiddeti onayladığını belirten rapor ülkede tartışma yarattı.

Başbakan Yarımcısı Lodewijk Ascher, Türkiye kökenli gençlerin silahlı radikal gruplara bakışını, "kaygı verici" olarak değerlendiriyor.

Hollanda'daki Türk örgütleri ise, rapora tepkili.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Türkiye kökenli gençlerin cihat yanlısı gruplara bakışını ele alan rapor, çok kültürlülük üzerine çalışmalar yapan Forum Enstitüsü tarafından hazırlandı.

'Cihatçılar kahraman'

Araştırma kapsamında, 18 - 34 yaş aralığındaki 300 kişiyle görüşüldü.

Hazırlanan rapora göre, Hollanda'daki Türkiye kökenli gençlerin yüzde 80'i IŞİD'in, cihat için başka din mensupları ya da dinsizlere şiddet uygulamasını olumlu buluyor.

Bu gençlerin yüzde 90'ı, Esad rejimine karşı savaşmak için Suriye'ye giden cihatçıları, "kahraman" olarak görüyor.

Suriye'den dönenlerin Hollanda için tehlike yaratmayacağını düşünenlerin oranı da yüzde 80.

Gençlerin yüzde 90'ı da Suriye'den dönenler hakkında savcılık soruşturması açılmasına karşı.

Rapora göre, görüşülen Türkiye kökenli gençlerin yüzde 89'u İsrail'e karşı.

Yüzde 83'ü, Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerginlik olduğunu söylüyor.

Bu gençlerin Yüzde 56'sı da Şiiler ile Sünniler arasında gerginlik bulunduğuna inanıyor.

'IŞİD'e evet, hilafete hayır!'

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri ise, Türkiye kökenli gençlerin yüzde 90'ının, IŞİD tarafından ilan edilen "hilafeti" desteklemediklerini söylemeleri.

Gençler, demokrasinin halifelikten daha iyi olduğunu düşünüyor.

Uyum ve sosyal işlerden sorumlu Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher'e göre, bu sonuçlar kaygı verici.

Ascher, gençlerin yaşadıkları topluma bu şekilde sırt dönmelerinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Sonucun, yarım yüzyıllık uyum politikaları açısından düşündürücü olduğunu belirtti.

Hollanda Başbakan Yadımcısı, "IŞİD'e destek veriyorlar ama hilafete karşı çıkıyorlar. Gerçeği bulmak için kapsamlı bir araştırma istiyoruz" dedi.

'Paralel toplum sıkıntı yaratır'

Ascher'e göre Hollanda'daki Türkiye kökenli gençler Türkiye medyası ve politikasından önemli biçimde etkileniyorlar.

"Paralel toplum" yaratılmasının sakıncalarına işaret eden Ascher, toplumdaki radikalleşmeye karşı güçlü bir plan uygulayacaklarını vurguladı.

Ascher, "Paralel toplumun yaratacağı sıkıntıyı biliyoruz. Bu sonuçlar, yeni bir planı zorunlu hale getiriyor" diye konuştu.

'Rapor abartılı'

Ascher tarafından açıklanan rapor, Hollanda'daki Türkiye kökenlilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ascher, raporun açıklanmasının ardından Ijmuiden kentinde saldırılara hedef olan bir Türk camisini ziyaret etti.

Türk örgütleri ve gençler, Başbakan Yardımcısı'na, araştırma sonuçlarının gerçekçi olmadığı mesajını verdiler.

Araştırmaya katılan 300 kişinin bütün Türk toplumunu temsil edemeyeceğini vurguladılar.

Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu, Hollanda İslam Federasyonu ve Milli Görüş Teşkilatı ve Türk Profesyoneller ve Bilim İnsanları İletişim Ağı (TANNET), yaptıkları açıklamalarla, rapora tepki gösterdi.

Araştırma sonuçlarını "abartılı ve gerçeklerden uzak" olarak değerlendirdiler.

Başbakan Yardımcısı, bu gençlerin "araştırma bizi sonuçları bizi temsil etmiyor" tepkisini, "umut verici olarak değerlendirdi.

Kapsamlı araştırma yapılacak

Ascher, ortaya çıkan sonuçların daha iyi anlaşılabilmesi için 300 kişiyi içeren araştırmanın yetersiz kalacağını belirtti, bu nedenle daha kapsamlı bir araştırma yapılacağını açıkladı.

Parlamentoda yer alan Sosyalist Parti (SP), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Demokratlar 66 (D66) da, konunun parlamento tarafından araştırılmasını istedi.

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) de, araştırma sonucunu, "kabul edilemez" buldu.

PVV, parlamentoyu bu konuyu görüşmek üzere toplantıya çağırdı.