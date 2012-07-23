Hollanda'da Türk mahallesi ‘asbest’ten boşaltıldı

Hollanda’nın, Utrecht kentine bağlı Kanaleneiland adlı mahallede bulunan 50 kadar ev, asbest tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Polis ekipleri, evlere giriş çıkışları da yasakladı.

Büyük bölümünü Türklerin ve Faslıların oluşturduğu mahallenin sakinleri geceyi otelde geçirmek zorunda kaldı.

Utrecht Belediye Başkan Yardımcısı Gilbert Isabella, asbest tehlikesi altında olan evlerin sayısının 100 kadar olduğunu söyledi. Isabella, risk almamak için evleri boşalttıklarını kaydetti.

Asbest tehlikesinin mahallede bulunan iki evde geçen hafta yapılan tamirat sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu püskürtme asbestin, apartmanların kaplamalarında yalıtım amaçlı kullanıldığını açıkladı.

‘Evime dönmek istemiyorum’

Evine giriş izni verilmeyen ve ailesiyle otelde kalan Durmuş Kaya, psikolojik olarak baskı altında olduklarını söyledi. Ailece dört gündür otelde kaldıklarını belirten Kaya, ne zaman geri döneceklerini bilmediklerini ifade etti.

Herhangi bir sağlık taramasından geçmediklerini ve psikolojik bir yardım almadıklarını kaydeden Kaya, "Evime dönmek istemiyorum. Asbest tüm eşyalara bulaşmıştır. Ne kadar temizlenebilir ki. Bu yüzden yetkililerle görüşerek bize başka bir ev bulmalarını isteyeceğim" dedi.

'Geç haber verildi' iddiası

Kaya, aslında asbest tehlikesinin geçen hafta ortaya çıktığını ama kamuoyuna yeni duyurulduğunu ileri sürdü.

Kendilerine geçen hafta bir uyarı yazısı geldiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"O iki dairede tamirat 16 Temmuz’da başladı. İki gün sonra işçiler tamirata ara verdiler ve ertesi gün, yani 19 Temmuz’da bize kapı ve pencereleri kapatma talimatı verildi. Maskeli kişiler gelerek asbest ölçümü yaptı. Ardından bize evi boşaltmamız gerektiği söylendi. O günden bu yana oteldeyiz. Aslında bize geç haber verdiler. Belki de asbest bulaşmış bize, bilemiyoruz."