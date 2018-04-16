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Hollanda'da Türk konsolosluğuna saldırı iddiasına 4 gözaltı

Gözaltına alınanların Fas kökenli olduğu belirtildi

16 Nisan 2018 20:19

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı planladığı belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Reuters, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı planlayan 4 Fas kökenli Hollandalının gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan Fas uyruklu 4 kişinin bu hafta hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Gözaltındaki kişilerin sorgusu sürerken, Hollanda'daki konsolosluğa saldırı amacıyla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılmadı. 

Gözaltıların 2017'de gözaltına alınan bir kişinin telefon görüşmelerinden yola çıkılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. 

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