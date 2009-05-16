Hollanda’da Türk hakemlere ödül





Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), amatör kümede hakemlik yapan Türk kökenli 2 hakemi, mesleklerinde uzun süredir aralıksız başarılı çalışmaları dolayısıyla ödüllendirdi.



Türk hakemlerden Fatih Özyar (46) mesleğinde 20 yılı aşkın bir süredir çalıştığı için “Altın Düdük Rozeti" ile ödüllendirilirken, aynı meslekte 12,5 yılı geride bırakan Ali Candan (48) da “Gümüş Düdük Rozeti"nin sahibi oldu. Türk hakemler, diğer bazı Hollandalı hakemleler birlikte dün akşam Amsterdam Futbol Okulunda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Altın Rozet Ödülü;ne layık görülen Fatih Özyar, 1988 yılında Zaandam;da amatör olarak futbol yaşamını sürdürürken 8 aylık bir hakemlik eğitiminin ardından girdiği sınavı kazanarak “üçüncü sınıf hakem" diplomasını alarak mesleğe başladı. Daha sonra ikinci bir 6 aylık eğitim ve sınavla “ikinci sınıf hakem"liğe yükseldi ve aralıksız amatör kümede maç yönetti. Özyar, her yıl girdiği fiziki yeterlilik sınavını aşarak hakemlik görevini halen sürdürüyor.



Aynı zamanda DHA Hollanda Muhabiri olarak çalışan Fatih Özyar, bu ödülüyle ülkede ilk kez Altın Düdük Rozeti ödülünü alan Türk unvanını da kazandı.



Ali Candan da, 18 yıllık futbol yaşamını 1996 yılında sonlandırarak amatör kümede futbol hakemliğine başladı. Aynı zamanda amatör kümede çalıştırıcılık görevini de üstlenen Ali Candan, 6 yıldır görev yaptığı Zaandam amatör kümede mücadele eden Zilvermeeuw Futbol Klübünün genç takımını bu yıl grubunda şampiyon yapma başarısını gösterdi.



Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonunun meslekte aralıksız başarılı çalışmalar sergileyen hakemlere verdiği ödüllere layık görülen Türk kökenli hakemler, tören sonrasında, duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Türk gençleri arasında bu görevi başarıyla yürütecek çok sayıda aday bulunduğunu belirtti.



Özyar ve Candan, halen 22 yaşında olmasına rağmen birinci sınıf hakem diplomasını almaya hak kazanan ve bu yıl profesyonel ligde maçlara çıkan Hakem Serdar Gözübüyük;ü örnek göstererek, spora ve futbola ilgi duyan gençlerin hakemlik konusunda çekinmemelerini istedi.



Serdar Gözübüyük, genç yaşında amatör kümede başladığı hakemlikte dikkatleri üzerine çekerek federasyon tarafından “gelecek vaat eden hakem adayları" arasına alınmış ve kısa süredeki başarısının ardından, geçen yıl aralık ayından itibaren de profesyonel futbol liginin hakem kadrosuna geçmeyi başarmıştı.

