-HOLLANDA’DA TÜRK GENCİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ BEVERWIJK (A.A) - 06.07.2011 - Hollanda’nın Beverwijk şehrinde yaşayan Türk genci İhsan Gürz’ün (22) polis tarafından gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü karakolda öldüğü bildirildi. Ölen gencin babası Cengiz Gürz, basın mensuplarına açıklamada, 2 Temmuz günü evlerinin yakınlarındaki bir kafeteryaya giden oğlunun, burada kafeterya sahibi tarafından çağrılan polislerce gözaltına alındığını ve karakola götürüldüğünü söyledi. "Polisler kafeteryaya girdiğinde oğlum panikleyerek kaçmaya çalışmış" diyen baba Gürz, "O sırada oğlumun ellerine kelepçe vuruyorlar, ardından beş tane polis arabası geliyor. Orada döve döve polis arabasına bindiriyorlar, bunların hepsi kafeteryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş" dedi. Oğlunun gece karakolda fenalaştığını ve çağrılan doktorun durumunun iyi olduğuna dair rapor verdiğini anlatan acılı baba, aynı gece ikinci kez fenalaşan oğlunun polisler tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğünü, ancak hastaneye götürülürken öldüğünü söyledi. "Oğlum hastaneye götürüldüğünde çoktan ölmüştü" diyen Gürz, hastanede ölmediği için kayıtlara isimsiz olarak geçtiğini aktardı. Baba Gürz, hastane yetkililerinin de kendilerine oğlunun hastaneye geldiğinde öldüğüne dair bilgi verdiğini ifade etti. Morgda çocuğunun cesedini incelediğini kaydeden Gürz, "Elmacık kemiği kırılmış, kafa tasında, dizlerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri var. Kalbine de ayaklarıyla basmışlar bunu net gördüm, hepsinin fotoğraflarını da çektim. Ben de bir güvenlik görevlisi olarak bilgi sahibiyim. Polis hiç kimseyi suçu ne olursa olsun darp ederek öldüremez" şeklinde konuştu. Olayın Hollanda medyasına da yansımasından sonra araştırmanın bölge polisinden alınarak ilgili bakanlığın kontrolüne geçtiğini ifade eden baba Gürz, 3 ile 5 hafta içinde araştırmanın biterek kendilerine net bir bilginin verileceğinin söylendiğini belirtti. Araştırma ekibinin kafeteryanın güvenlik kamera kayıtlarına da el koyduğunu anlatan Cengiz Gürz, oğlu hastanede ölmediği için herhangi bir otopsi raporu da alamadıklarını sözlerine ekledi. Olayla ilgili olarak Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ’un kendisini aradığını da aktaran Gürz, Altuğ’un kendilerine olayın takipçisi olacaklarına dair söz verdiğini söyledi. Önceki gün Beverwijk’te halkın desteğiyle sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Gürz, görüştükleri Belediye Başkanın da kendilerine destek sözü verdiğini ifade etti. -KAMERA KAYITLARI- Kafeteryanın kamera kayıtlarını izlediğini kaydeden ölen gencin amcası Vedat Gürz de, kayıtlarda yeğenine atılan dayağın net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Polisin bu kayıtlardan daha sonra haberinin olduğunu anlatan amca Gürz, "Polis arabaya bindirirken de arabanın içinde de dayak atıyor. Botlarıyla, dizleriyle başına vuruyorlar. Polis etraftakilere bu olayı kimseye anlatmayın diye ikazlarda da bulunuyor" diye konuştu. Acılı aile oğullarının cenazesinin bugün THY’ye ait uçakla memleketi Erzincan’a götürülerek, orada defnedileceğini söyledi.