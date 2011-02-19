Hollanda'da turistlere marihuana satma yasağı

T24- Hollanda hükümeti turistlerin coffeeshoplardan marihuana satın almasını yasaklayacak bir tasarıyı yasalaştırmaya çalışıyor.



Deutsche Welle2de yayımlanan habere göre, Amsterdam marihuananın cenneti kabul ediliyor. Burada yasal olarak marihuana satın alınıp tüketilebilen 200'ün üzerinde kafe ya da diğer adıyla coffeeshop bulunuyor. Coffeeshoplar Amsterdam turizminin temel taşlarından biri. Birçok turistin Amsterdam'ı ziyaret etme sebebi, kendi ülkelerinde marihuana tüketiminin yasal olmaması. Kentte ayrıca bir haşhaş müzesi ve kenevir akademisi de mevcut.

Ancak bu durum bazı Hollandalı politikacıları rahatsız ediyor. Hrıstiyan Demokratlar'ın Türk kökenli milletvekili Coşkun Çörüz de bunlardan biri. Hollanda hükümeti yabancıların Hollanda'da coffeshoplara girmesini yasaklayacak bir tasarıyı yasalaştırmaya çalışıyor. Çörüz Hollanda'ya özgürce marihuana kullanmak için gelen turistlerin ülkeye suçluları mıknatıs gibi çektiğini savunuyor. Hrıstiyan Demokrat politikacı "Hollanda şu anda Avrupa'nın marihuana tarlası konumunda... Tüketilen marihuananın büyük bölümü Hollanda'dan geliyor. Bu durum beni endişelendiriyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Ben süt, peynir ve laleleriyle tanınan bir ülkede yaşamak istiyorum" şeklinde konuşuyor.



"Sadece durumu kötüleştirir"

Öte yandan tüm Hollandalılar Çörüz ile aynı görüşte değil. Marihuana kullanımının savunucularından Amsterdamlı psikiyatrist Fredrik Polak, Hollanda'nın hoşgörüsüyle ün yapmış bir ülke olduğuna işaret ediyor. Polak "Yasaklamayı deneyebilirler. Ancak bu, sadece durumu daha da kötüleştirecektir. Ya da bu, Hollanda'ya özgü akılcı bir şekilde düzenlenebilir. Biz burada yüksek uyuşturucu tüketimiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz" açıklamasını yapıyor.

Amsterdam'daki coffeeshopların başlıca müşteri portföyünü turistler oluşturuyor. Ancak bu işletmelerin sahiplerinin tek endişesi müşteri kaybetmek değil. Cofefeshop sahibi Mark Jacobs konuyla ilgili "Aynı 1920'li yıllarda ABD'de alkol yasağı döneminde olduğu gibi bir karaborsa oluşacaktır. Bundan birçok kişi kazanç sağlayacak ve dev bir kara para akışı olacaktır. İstenenin bu olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu durum güvenliği tehlikeye düşürür" yorumunu yapıyor.

Tasası kabul edilirse bir elektronik kimlik kartı sistemiyle Hollanda'da ikamet etmeyen kişilerin marihuana satın almasının önüne geçilecek. Elektronik kimlik kartı ayrıca Hollandalıların da kişi başı günde 5 gramdan fazla marihuana satın alınmasını da engelleyecek.Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde birkaç hafta içinde coffeeshoplar kapılarını yabancı turistlere kapatacak. Bu durumda turistlerin soluğu sokak satıcılarında alacağı tahmin ediliyor.