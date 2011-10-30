-Hollanda'da terör protestosu LAHEY (A.A) - 30.10.2011 - Hollanda'nın Lahey kentinde, Türkiye'de son dönemlerde artan terör olaylarını kınamak için miting düzenlendi. Lahey Türk Platformu tarafından Malieveld meydanında düzenlenen gösteriye, platform bünyesindeki derneklerin yanı sıra Azeri Türkleri de destek verdi. Türk bayraklarıyla miting alanında toplanan kalabalık grup, teröre lanet yağdırdı. Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu Terör örgütünü kınayan sloganların atıldığı gösteride organize komitesi adına konuşma yapan Lahey Türk Platformu Başkanı İsmail Gözüberk, terör olaylarını kınadıklarını söyledi. Şehitlerin acısını ve masum insanların feryadını duyurmak için bir araya geldiklerine işaret eden Gözüberk, mitingin teröre lanet eden bütün insanların sesi olduğunu ifade etti. Dini ve milliyeti olmayan terörün bir insanlık suçu olduğunu belirten Gözüberk, ayrıca Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri de rahmetle andıklarını söyleyerek, bölgeye yardım yapılmasını istedi. Bu arada sakin geçen miting sonunda izinsiz gösteri yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti. Yoğun güvenlik önlemi alan ve bazı yolları kapatan polis, şehir merkezine doğru yürümek isteyen grubu engelledi. Olay, bazı Türk yetkililerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.