Hollanda'da televizyon kanalına silahlı baskın!

Hollanda'da, devlet kanalı NOS'un Hilversum kentindeki stüdyosunu basan ve yayında konuşmak istediğini bildiren silahlı kişi, polis tarafından yakalandı.

Polis, bir güvenlik görevlisini rehin alarak televizyon binasına giren şahsın, yerel saatle 20.00'de yayınlanan haber bülteninde bir süre konuşmak istediğini açıkladı.

Tamamen boşaltılan binadaki bir stüdyoya yönlendirilen şahıs, polisler tarafında yakalanırken, televizyon kanalının yayınlarına bir süre ara verildi.

Ayrıca polis, şahsın elindeki susturucu takılmış silahın sahte olduğunu açıkladı.

Savcılık sözcüsü, olayla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Hilversum kentindeki polis bürosunda ifadesi alınan saldırganın 19 yaşında, Hollanda'nın Zoetermeer şehri doğumlu ve Pijnacker kentinde ikamet ettiğini açıkladı.

Sözcü, silahlı kişinin kökeni konusunda bilgi vermezken, Hilversum Belediye Başkanı Pieter Broertjes, televizyon binasının bulunduğu medya merkezinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi.

NOS televizyonu ise saldırganın yanında bir mektup bulunduğunu ve mektupta yalnız olmadığının yazıldığını duyurdu.

Televizyon kanalının internet sitesinde de yayınlanan mektupta, ülkenin farklı yerlerine patlayıcılar yerleştirildiği ve ayrıca bilgisayar korsanlarının siber saldırı yapacağına ilişkin ifadeler yer aldı.