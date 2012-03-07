Hollanda'da telefonla konuşan melek heykeli olay oldu

T24 - Hollanda’nın ‘S Hertogenbosch şehrindeki katedralin çevresindeki melek heykellerinden biri ülkede olay oldu. Zira bu melek, kot pantolon giyiyor, laptop çantası taşıyor ve cep telefonuyla konuşuyor. Meleğe her gün onlarca telefon geliyor.

Yeni heykeller, geçtiğimiz yıl Nisan ayında katedralin çevresine yerleştirilmiş. Bundan kısa bir süre sonra iki çocuk sahibi bir çift, insanlar meleği arayabilsinler diye bir telefon hattı almış. Kısa bir süre sonra şehirdeki mekanlarda üzerinde meleğin fotoğrafı ve telefon numarası yazılı kartvizitler dolaşmaya başlamış.

Telefon numarasının başarısını gören çift de melek için bir de Twitter hesabı açmış (@ut_engelke). Hesabın şimdiye kadar 2 bin 700 takipçisi olmuş.

Çift adlarının açıklanmaması kaydıyla New York Times’a yaptıkları açıklamada, telefonlarının bütün gün çaldığını belirterek, “Bir peri masalı gerçek oldu” diye konuştu.



Özel günlerde duygusal sohbetler



Önce bir şaka olarak başlayan telefon işi, şimdi her yaştan insanın aradığı bir danışma hattına ya da yalnızlıktan sıkılanların konuşacak birini buldukları bir hatta dönüşmüş.

Özellikle de dini günler ve bayramlardan önce hattın çok meşgul olduğunu belirten çift yaşadıklarını, “Noel ve Yeni Yıl arasındaki dönem çok duygusaldı ve gerçekten kalbimizi kıran olaylar oldu. Küçük bir kız, kısa bir süre önce ölen büyükannesine dua etmek için aradı. Genç bir kadın ailesinden uzakta geçirdiği ilk Noel’de meleğin yardımını istedi. Dul bir kadın ise ölen çocukları için dua istedi” sözleriyle anlattı.

Meleğe sesini veren kadın, sohbetlerin her zaman bu kadar üzüntülü olmadığını belirterek, özellikle 10 yaşından küçük çocukların aramalarının çok eğlenceli olduğunu söyledi.



40 heykellik bir serinin parçası



“Küçük Melek” adı verilen heykel, 1997’de açılan ve Hollandalı heykeltıraş Ton Mooy’un kazandığı bir yarışma sonu ortaya çıkan heykeller serisinin bir parçası. Yarışma kapsamında 14’ü melek toplam 40 heykel dikilmiş ve böylece katedralin eskiyen heykelleri yenilenmiş.

Mooy, “Gotik taklidi bir heykel de yapabilirdim ama böyle bir şey istemedim” diyor. İnsanların kiliselerle özdeşleştirdiği arınma hissi ve duygusallığı ifade etmek istediğin belirten Mooy, “melekler insanlara rehberlik etmek ve korumak için var. Yukarıdan mesaj taşıyorlar. Peki bunu nasıl gösteririz? Bir cep telefonuyla” diye konuştu.



Katedralin sanat anlayışı ilginç



Kuruluş tarihi 1220’lere kadar giden katedraldeki ilginç sanat eserleri bu melek heykeliyle sınırlı değil. Ortaçağ’dan kalma heykellerden biri öne eğilmiş, çıplak popolu bir adam. Ana girişteki kıyamet gününü tasvir eden vitraylardan birinde ise 11 Eylül saldırıları yer alıyor.

Evangelist Aziz John’a adanan Gotik katedrali yöneten Katolik Kilisesi yetkililerinin ise bu sanatsal yaramazlıklarla çok fazla eğlenmediği söylenebilir.



Kilise bu işten para kazanmaya başlamış



Küçük Melek için telefon hattı açan çift bu işten para kazanmıyor, ancak, Aralık ayında kilise de melek için bir telefon hattı kurdu. Dakikası yaklaşık 1 euro olan bu telefon hattını arayanlara cevap veren erkek sesi şöyle diyor: “Kilisemizin tarihi için 1’e, Hıristiyanlıkla ilgili detaylı bilgi almak için 2’ye basın.”

Katedralin yöneticilerinden Peter Kohnen, sesi daha güven verici olduğu için bir erkek aktörü seçtiklerini belirterek amaçlarının hem ruhani hem de maddi olduğunu belirtti.