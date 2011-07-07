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Dünya

HOLLANDA'DA STADYUMUN ÇATISI ÇÖKTÜ AMSTERDAM (A.A)

07 Temmuz 2011 16:51

-HOLLANDA'DA STADYUMUN ÇATISI ÇÖKTÜ AMSTERDAM (A.A) - 07.07.2011 - Hollanda'nın Enschede kentinde onarım halindeki bir stadyumun çatısı çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi. Polis, çatının bir bölümünün çöktüğünü, enkaz altında kalanlar olduğunu, ancak sayının bilinmediğini belirtti. Polis sözcüsü, çökmenin, muhtemelen onarım çatışmalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi, ancak ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı. Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye aracının olay yerine akın ettiği kaydedildi.

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