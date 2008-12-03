Hollanda’da şirketlerden iş saatlerini azaltın çağrısı

Hollanda’da küresel krizden etkilendiğini iddia eden 70’e yakın büyük şirket, çalışanlarının iş saatlerini kısaltmak amacıyla son üç gün içinde ilgili Bakanlığa başvurdu.



Hollanda’da küresel finansal krizden etkilendiğini iddia eden 70’e yakın büyük şirket, çalışanlarının iş saatlerini kısaltmak amacıyla son üç gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulundu.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, başvuruda bulunan şirketlerden şu ana kadar yalnızca 10’una izin verildi. Diğerlerinin incelenmesi sürüyor.



İş saatlerinin geçici olarak kısaltılmasını isteyen şirketlerin başvurusunun kabul edilmesi halinde, çalışanların maaşlarının bir bölümü işveren tarafından ödenirken, diğer bölümü hükümetin özel kaynak ayırdığı işsizlik fonundan karşılanıyor.



Hükümet, mali krizin baş göstermesiyle birlikte olası işten çıkarmaların önlenmesi amacıyla, iş saatlerini düşürmek isteyen işyerlerine destek amacıyla 200 milyon Euro’luk kaynak ayırdığını açıklamıştı.



Başvuruda bulunan şirketler arasında çokuluslu Corus demir çelik işletmesinin de bulunduğu, şirketin İjmuiden’deki fabrikada çalışan 10 bin işçisinden 6 bin 400’ünü 1 Ocak 2009’dan itibaren altı ay süreyle yarım gün çalıştırmak istediği bildirildi.



Mitsubishi’ye bağlı NedCar otomobil fabrikasının da satışlardaki azalma yüzünden 1300 işçisinden 400’ü için iş saatlerinin kısaltılması uygulamasından yararlandırılması talebinde bulunduğu bildirildi.



Sendikalardan yapılan açıklamalarda, şirketlerin, işçi çıkarmak yerine geçici olarak çalışma saatlerini azaltarak soruna çözüm aramasının yerinde bulunduğu belirtildi.

