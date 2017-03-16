Hollanda'da seçimin galibi Rutte

Ipsos kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 150 üyeli mecliste 31 sandalyeye ulaşıyor. Sağ liberal seçimden zaferle çıktı ancak meclisteki 41 olan sandalye sayısını düşürmüş oldu.

İslam ve göçmen karşıtı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) ise 15 olan sandalye sayısını 19'a yükseltti. Wilders sandık çıkış anket sonuçlarının açıklanmasından sonra Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Aşırı sağcı siyasetçi "Rutte henüz benden kurtulamadı" dedi.

Başbakan Rutte'nin koalisyon ortağı İşçi Partisi (PvdA) ise büyük bir hezimet yaşadı. Tahminlere göre sosyal demokratlar 38 olan sandalye sayısını 9'a düşürdü. Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında partinin sandalye sayısında düşüş bekleniyordu ancak bu şiddette olacağı tahmin edilmiyordu.

Ipsos'un sandık çıkış anketine göre Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) sandalye sayısını 13'ten 19'a çıkarttı; sol liberal çizgideki Demokratlar 66 (D66) ise 12 olan milletvekili sayısını 19'a yükseltti. Her iki parti de böylece adlarını seçimin kazananları arasına yazdırmış oldu.

Tahminlere göre Yeşil Sol 4 olan milletvekili sayısını 16'ya yükseltirken Sosyalist Parti de 14 milletvekili kazanıyor.

Hollanda'da kurulacak hükümetin 76 milletvekilinden güvenoyu alması gerekiyor. İki partinin toplam üye sayısının salt çoğunluğa ulaşamadığı öngörülecek olursa Mark Rutte'yi çetin koalisyon pazarlıkları bekliyor. Wilders'in herhangi bir koalisyonda yer alması mümkün görünmüyor. Zira seçime katılan diğer tüm partiler Özgürlük Partisi ile koalisyon yapmayı reddettiklerini seçimlerden önce ilan etmişti.

Öte yandan seçimlere katılım 2012 yılında yüzde 74,6 olarak kayıtlara geçmişti. Tahminlere göre bu yıl parlamento seçimlerine katılım yüzde 81 düzeyinde oldu.

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DPA, Reuters / EC, BÖ