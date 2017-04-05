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Hollanda'da referandum için oy verme işlemi başladı

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için üç ayrı bölgede oy kullanmaya başladı

05 Nisan 2017 16:11

Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başına gitti.

Sabah erken saatlerde Lahey, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerine gelen vatandaşlar oylarını kullandı.

Hollanda'da yaşayan yaklaşık 250 bin Türk seçmen, 9 Nisan Pazar gününe kadar, hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında oy verebilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, söz konusu üç bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.

Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Oy kullanacak vatandaşların yetkililere T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaport göstermesi gerekiyor.

 

KKTC'de de oy kullanma işlemi başladı

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Türk vatandaşları da 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için oy kullanmaya başladı.

Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesinde oy kullanma işleminin ilk saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'de yaşayan vatandaşların anayasa değişikliği halk oylamasında 5-9 Nisan'da Büyükelçiliğin hemen yanındaki 20 Temmuz Fen Lisesi salonunda oylarını kullanabileceklerini söyledi.

KKTC'de yaşayan vatandaşlar, Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesinde 9 Nisan'a kadar 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

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