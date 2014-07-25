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Dünya

Putin'in kızı Hollanda'dan sınır dışı edilmek istendi

Hilversum Belediye Başkanı “Putin’in kızının Hollanda’dan sınır dışı edilmesi gerekiyor” dedi.

25 Temmuz 2014 11:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Maria Putina, sevgilisiyle yaşadığı Hollanda’dan Malezya uçak kazası nedeniyle sınır dışı edilmek istendi.

Geçen hafta Hollanda’dan Malezya’ya giderken Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların düşürdüğü iddia edilen uçakta 193 Hollandalı 298 kişi ölmüştü.

Putin’in 29 yaşındaki kızı Maria Putina, Rus Gazprom ve Stroytransgaz şirketlerinde çalışan Hollanda vatandaşı Jorrit Faassen’le (34) Lahey’in “Krimwijk” (Kırım) semtinde yaşıyor.

Hilversum kentinin belediye başkanı Pieter Broertjes ise bir radyoya yaptığı açıklamada “Putin’in kızının Hollanda’dan sınır dışı edilmesi gerekiyor” dedi.

Tepkiler üzerine başkan Twitter’dan “Akıllıca bir açıklama değildi” diyerek özür diledi.

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