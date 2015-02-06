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Dünya

Hollanda'da polisten 'çatıda kar yok' operasyonu!

Hollanda'da tüm binaların çatısında kar varken bir binanın çatısında kar olmamasından şüphelenen polis operasyon düzenledi, çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi

06 Şubat 2015 23:08

Çevredeki binaların çatısında kar varken, bir binanın çatısında kar olmadığını fark eden Hollanda polisi eve baskın düzenledi. Tahminlerinde yanılmayan polisler çok sayıda Hint keneviri ele geçirdi.

Hakan Aytaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Hollanda polisi, Haarlem kentinde ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Çevredeki binaların çatısında kar varken, bir binanın çatısında kar olmaması polisin dikkatini çekti.

Hint kenevirinin sıcak havaya ve ışığa ihtiyaç duyduğunu bilen tecrübeli polisler eve baskın düzenledi. Tahminlerinde yanılmayan polisler evde illegal şekilde Hint keneviri yetiştirildiğini gördüler. Hollanda polisi daha sonra bu evin fotoğrafını bir paylaşım sitesinde yayınlayarak yanına şu notu düştü: “Eğer komşunuzun çatısında kar yoksa ve komşunuzun Hint keneviri yetiştirdiğini düşünüyorsanız, bize anonim ihbarda bulunun.”

Polisin bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı bulurken, “Ya çatı katında sauna varsa?”, “Benim komşumun çatısında da kar yok ama buraya zaten kar yağmadı” gibi esprili yorumlar yapıldı.

 

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