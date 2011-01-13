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HOLLANDA'DA PKK UYARISI  ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 13:49

-HOLLANDA'DA PKK UYARISI  ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Hollanda Gizli Servisi (AIVD) tarafından yayınlanan bir raporda, yasaklı olmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Hollanda'da yürüttüğü faaliyetlerle Irak'ın kuzeyindeki kamplarda bulunan teröristleri finanse ettiği ortaya konularak, bakanlıklar ve yerel makamlar uyarıldı. Hollanda Gizli Servisi'nin (AIVD) hazırladığı ''Terörizm Raporu''nun terör örgütü ile ilgili bölümünde, PKK'nın, 2001 yılından itibaren Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde yer aldığı belirtilerek, PKK'nın, 2007 yılında Hollanda'da tüm faaliyetleri yasaklanmasına rağmen, ''kültür'', ''spor'' maskesi adı altında oluşturduğu dernekler aracılığıyla kadro temini ve finansman sağlamaya çalıştığı ifade edildi. Raporda, ülkede bulunan  işyeri sahibi Kürtlerden de ''vergi'', ''bağış'' adı altında haraç alındığına da dikkat çekildi. AIVD'nin Terörizm Raporu'nda, PKK'nın, Hollanda'da toplanan yüklü miktardaki paranın büyük bölümünü terör örgütünün televizyon masrafları için kullanırken, ayrıca Hollanda'dan Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına teröristlerin ilaç, giyim, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin gönderildiği kaydedildi. Hollanda Ticaret Odası'nın (KVK) resmi kayıtlarına göre, ülke genelinde ''Kürt'' ya da ''Kürdistan'' ibaresi adı altında faaliyet gösteren 100 civarında vakıf, dernek ve şirket bulunuyor. Yıllık Terörizm Raporu'nda ayrıca, AIVD tarafından terör örgütü PKK'nın Hollanda'daki kadro ve finansman faaliyetlerine karşı ilgili Bakanlık ve yerel makamların uyarıldığı belirtildi. Finansman ve kadro temini açısından Hollanda'yı üs olarak kullanan ve mafya yöntemlerine başvuran PKK'nın, geçen ay başkent Lahey'deki siyasi uzantısı derneğin yeni taşındığı binasına ruhsat alabilmenin gerekli şartlarını sağlamak için derneğin çevresindeki işyeri sahiplerini ölümle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

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