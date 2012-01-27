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Dünya

Hollanda'da peçeye yasak getiren öneriye hükümetten onay LAHEY (A.A)

27 Ocak 2012 22:19

-Hollanda'da peçeye yasak getiren öneriye hükümetten onay LAHEY (A.A) - 27.01.2012 - Hollanda İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve yüzü tamamen örten giysilerin kamuya açık alanda giyilmesine yasak getiren önerinin, Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Liesbeth Spies, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, hükümet üyelerinin, yüzü tamamen kapatan giysilerin kamuya açık alanlarda giyilmesine yasak getiren öneriye onay verdiğini söyledi. Danıştay'ın bu konuyla ilgili daha önce dile getirdiği yasağın din özgürlüğüyle bağdaşmayacağı yönündeki görüşünü incelediklerini ve bazı noktalarda hemfikir olmadıklarını kaydeden Spies, bu yüzden Danıştay'ın görüşünü takip etmediklerini ifade etti. Hükümetin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kamu düzeninin çıkarları söz konusu olduğunda, din özgürlüğü konusunda sınırlı kısıtlama tanıdığı görüşünde olduğu bildirildi. Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'da kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek yasa önerisine göre, yasağa uymayanlar 380 avro para cezasına çarptırılabilecek.

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