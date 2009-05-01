Hollanda'da ölü sayısı 7'ye yükseldi

Hollanda Kraliyet Ailesine Kraliçe Günü kutlamaları sırasında dün Apeldoorn kentinde otomobil ile düzenlenen saldırı girişiminde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Belediyeden verilen bilgiye göre, ağır yaralılar arasında bulunan 55 yaşındaki askeri polis Roel Nijenhuis, tedavi gördüğü hastanede bugün öldü. Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu bildirildi.



Hollanda Kraliyet Ailesinin Apeldoorn kentinde dün katıldığı 30 Nisan Kraliçe Günü kutlamaları sırasında bir Hollandalı otomobiliyle halkın arasına hızla dalarak, Kraliyet Ailesi bireylerinin bulunduğu üstü açık otobüse saldırı girişiminde bulunmuştu. Otomobil otobüse ulaşamamış, insanları ezmiş, ana cadde kenarındaki bir anıta çarparak durmuştu.



Olayda Kraliçeyi selamlayan halktan üçü erkek ikisi kadın beş kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 5;i ağır 13 kişi yaralanmıştı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sanık da bu sabaha karşı ölmüştü.

