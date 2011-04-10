-HOLLANDA'DA ÖLENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ ALPHEN AAN DEN RIJN (A.A) - 09.04.2011 - Hollanda'nın Alphen aan de Rijn kentinde bugün bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, en az 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların farklı hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilirken, bazılarının hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar eden şahısla ilgili bilgiler de netleşmeye başladı. Polis ve savcılık, saldırganın 24 yaşında, Hollandalı ve bir atıcılık kulübü üyesi olduğunu açıkladı. Saldırganın geride iki mektup bıraktığını açıklayan yetkililer, mektuplardan birinde aynı şehirdeki diğer iki alışveriş merkezinde de patlayıcı bulunduğuna dönük bilgilerin yer aldığını ve bunun üzerine adı geçen yerlerde güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. -TÜRK YARALININ DURUMU- Olayda yaralanan Türk kökenli 28 yaşındaki Adem Aksoy'un sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı. Adem Aksoy'un babası İbrahim Aksoy, Leiden Akademi Hastanesi'nde 2,5 saat ameliyatta kalan oğlunun, şu anda yoğun bakımda olduğunu ve doktorların verdiği bilgiye göre hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. "Hollanda doğumlu oğlumun bugün nişanı olacaktı" diyen İbrahim Aksoy, oğlunun nişan alışverişi yapmaya gittiği sırada yaralandığını dile getirdi. Kurşunun oğlunun ince bağırsağını zedelediğini ve diğer organlarına herhangi bir zarar vermediğini de ifade eden İbrahim Aksoy, yoğun bakımda olan oğluyla henüz görüşemediğini kaydetti.