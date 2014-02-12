Hollanda'da NSA özrü



İçişleri Bakanı, NSA'nın ülkedeki telefon dinleme iddialarına ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle mecliste özür diledi.

Amerikalı eski istihbaratçı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle ortaya çıkan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Avrupa'daki müttefik ülkelerin liderleri dahil milyonlarca kişiye yönelik dinlemeleriyle ilgili, her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu kez adres Hollanda ve olayın merkezinde İçişleri Bakanı Ronald Plasterk var.

Plasterk, ABD NSA'nın ülkedeki telefon dinleme iddialarına ilişkin çelişkili açıklamalarından dolayı mecliste özür diledi.

Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile mecliste düzenlenen özel oturumda muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin sert eleştirilerine maruz kalan Plasterk, telefon dinleme iddiaları konusunda yanlış bilgi verdiğini kabul etti.

Bu yüzden özür dileyen Plasterk, yaptığının akıllıca olmadığını dile getirdi.

Plasterk, geçen sene kasım ayında yaptığı açıklamada, NSA'nın Hollanda'da yaklaşık 1,8 milyon telefon görüşmesi bilgilerini topladığını söylemişti.

Bakan, muhalefet partilerinin ısrarı üzerine yaptığı ikinci açıklamada ise söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin verilerin NSA'ya Hollanda istihbarat birimleri tarafından verildiğini söylemişti.

Koalisyon hükümetinde krize yol açan ve geçen hafta ülke gündeminin ilk sıralarına yerleşen olaya Başbakan Mark Rutte el koymuştu. Başbakan, ilgili bakanlarla özel görüşmüştü.

Bakanın açıklamalarından sonra bir grup vatandaş ile bazı sivil toplum örgütleri, NSA'nın Hollanda'da elde ettiği verilerin kullanılmasının engellenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Danimarka'da protesto

Bu arada, NSA'nın küresel çaptaki dinleme ve izlemeleri, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen gösteri ve yürüyüşle protesto edildi.

Protestoya, ülkede internet haklarını savunan kuruluşlar, Uluslararası Af örgütü ve bazı sendikalardan oluşan sivil toplum örgütleri katıldı.

Österport'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, çeşitli pankartlar taşıdı. Gruptakiler, konuşmaların ardından, önce Danimarka İç İstihbarat Teşkilatı PET'in binasına, daha sonra parlamentonun bulunduğu Christiansborg Sarayı'na kadar yürüdü.

Eylemi düzenleyenlerden internet hakları kuruluşu Bitbureauet'den Troels Möller, burada yaptığı konuşmada, Danimarkalı politikacıların ülkede izinsiz dinleme ve izleme olmadığını söylediklerini aktararak, "İzinli olup olmadığı bizim için önemli değil. İzlenmek ve dinlenmek istemiyoruz. Hükümete baskı uygulayarak bu konuda neler bildiklerini anlatmalarını ve PET'in ne gibi bir rolü olduğunu açıklamasını istiyoruz. Danimarkalıların ne kadar süre boyunca ve neden izlendiğini öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.