Hollanda'da müze soygunu

Hollanda'da, maskeli ve silahlı soyguncular bir müzeden biri ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'ye ait olmak üzere 2 tablo çaldı.



Yetkililer, Spanbroek'deki Scheringa Müzesindeki dünkü soygunda, silahlı kişilerin güvenlik görevlisini tehdit ederek tabloları çaldığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.



Müzeden yapılan açıklamada da, çalınan eserlerin Dali'ye ait 1941 yapımı "Adolescence" ile Polonyalı Tamara de Lempicka'nın 1929 tarihli "La Musicienne" tabloları olduğu belirtildi.



Açıklamada, olaydan üzüntü duydukları ve eserlerin en kısa zamanda bulunmasını istedikleri kaydedildi. Müzenin açıklamasında, tabloların değeri konusunda bilgi verilmedi, ancak bu eserlerin müzenin koleksiyonundaki en önemli parçalar arasında yer aldığı ifade edildi.

