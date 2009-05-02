T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda'da müze soygunu

Hollanda'da, maskeli ve silahlı soyguncular bir müzeden biri ünlü ressam Salvador Dali'ye ait olmak üzere 2 tablo çaldı.

02 Mayıs 2009 03:00

Hollanda'da, maskeli ve silahlı soyguncular bir müzeden biri ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'ye ait olmak üzere 2 tablo çaldı.

Yetkililer, Spanbroek'deki Scheringa Müzesindeki dünkü soygunda, silahlı kişilerin güvenlik görevlisini tehdit ederek tabloları çaldığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Müzeden yapılan açıklamada da, çalınan eserlerin Dali'ye ait 1941 yapımı "Adolescence" ile Polonyalı Tamara de Lempicka'nın 1929 tarihli "La Musicienne" tabloları olduğu belirtildi.

Açıklamada, olaydan üzüntü duydukları ve eserlerin en kısa zamanda bulunmasını istedikleri kaydedildi. Müzenin açıklamasında, tabloların değeri konusunda bilgi verilmedi, ancak bu eserlerin müzenin koleksiyonundaki en önemli parçalar arasında yer aldığı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24