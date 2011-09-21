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Dünya

Hollanda'da mahkeme binasına saldırı LAHEY (A.A)

21 Eylül 2011 15:49

-Hollanda'da mahkeme binasına saldırı LAHEY (A.A) - 21.09.2011 - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir mahkeme binasına patlayıcı maddeyle saldırıda bulunulduğu bildirildi. Gece meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmazken binada büyük hasar oluştuğu belirtildi. Camları kırılan binada önceden planlanan davalara bugün devam edileceği kaydedildi. NOS televizyonu, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, gece meydana gelen saldırıdan sonra iki kişinin motosikletle kaçtığını duyurdu. Haberde, polisin saldırıyla ilgili başlattığı araştırmanın gün boyu devam edebileceği belirtildi. Güvenlik ve Adalet Bakanı İvo Opstelten, "kabul edilemez ve korkunç" diye nitelendirdiği saldırının hukuk devletine yapıldığını söyledi. Saldırıya uğrayan mahkemede daha önce aşırı sağcı politikacı Geert Wilders da yargılanmıştı.

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