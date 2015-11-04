Hollanda'da lüks restorandan organik esrar hizmeti

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki bir restoran, ülkedeki "esrar kültürüne" yeni bir boyut kazandırdı. Kent merkezindeki Green House Kitchen adlı restoran, müşterilerine yemek yerken "sağlıklı biçimde kafa bulma" olanağı sunuyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Green House Kitchen adlı restoranın müşterileri yemek yerken, masalarında bulunan özel düzenek sayesinde "organik esrar" da içebiliyorlar.

Hollanda'da esrar, coffeeshop adı verilen, alkol satışı ve sigara içmenin yasak olduğu özel izinli kafelerde satılıyor. Bu nedenle Green House Kitchen'da esrar satışı yapılmıyor. Müşteriler ise bitişikteki coffeeshoptan aldıkları esrarı restoranda içebiliyorlar.

Green House Kitchen'ın sahibi Celester Roskam, Hollanda'nın coffeeshop zinciri Greenhouse'nin sahibi Arjan Roskam'ın kızı.

Roskam, restoranın bitişiğinde coffeeshop işleten babasının da yardımıyla, iş yerini esrar içilebilecek şekilde düzenledi.

Tüm masalara, yüksek ısıda çalışan birer buharlaştırıcı düzenek konuldu. Müşteriler, yanlarında getirdikleri esrarı masadaki düzenekte buharlaştırıp, bir hortum yoluyla ciğerlerine çekiyorlar.

Roskam'a göre, yüksek ısıda buharlaşan esrar, tamamen organik hale dönüşüyor. Esrarda yanma sonucu ortaya çıkan sağlıksız kalıntılar, buharlaştırıcı sayesinde atılıyor. Duman olmaması nedeniyle içerdeki ortam sağlığa zararlı değil.

"Şifa ve tadı birleştirdik"

Celester Roskam, buharlaştırma yoluyla esrarın daha lezzetli ve hoş kokulu hale geldiğini söylüyor.

Green House Kitchen'in menüsü daha çok vejeteryan ya da glutensiz sağlıklı yiyeceklerden oluşuyor.

Roskam'a göre, müşteriler masalardaki buharlaştırıcı düzeneği sadece esrar için değil, baharatlar için de kullanabiliyor.

Bazı müşteriler, papatya, biberiye gibi birçok şifalı bitki ya da baharatı bu şekilde kullanıyor. Roskam, böylelikle şifa ve tadın birleştirildiğini söylüyor.

Green House Kitchen, çocuklu ailelerin de sıklıkla tercih ettiği bir restoran. Bu nedenle restorama gelen müşterilere bilgi veriliyor.

Garsonlara göre, "İçeride esrar içildiği" bilgisi ilk anda müşterilerde gerilime yol açsa da dumansız ve çevreye zarar vermeyen düzeneklerin varlığı onları rahatlatıyor. Hatta bazı aileler eğlence amacıyla bu düzenekle papatya ya da diğer sağlıklı baharatları soluyor.

Hollanda'da kapalı alanda sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı yasak. Restoranlarda da normalde esrar içilmesine izin verilmiyor.

Ülkede Celester Roskam'ı kısa sürede başka restoranların da izlemesi bekleniyor.