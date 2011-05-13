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Dünya

HOLLANDA'DA KUŞ GRİBİ   LAHEY (A.A)

13 Mayıs 2011 17:48

-HOLLANDA’DA KUŞ GRİBİ   LAHEY (A.A) - 13.05.2011 - Hollanda’nın Gelderland eyaletine bağlı Kootwijkerbroek kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı, tavuklarda görülen kuş gribinin H7 tipi olduğunu açıkladı.  Çiftlikte bulunan yaklaşık 9 bin kadar tavuğun itlaf edildiğini duyuran Hollanda yayın kurumu NOS, kuş gribine rastlanılan yerin etrafındaki 3 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasına ise yasak getirildiğini bildirdi.  Aynı kentte bulunan 60 kadar çiftlikte de araştırma yapılacağı belirtildi. 

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