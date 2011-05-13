-HOLLANDA’DA KUŞ GRİBİ LAHEY (A.A) - 13.05.2011 - Hollanda’nın Gelderland eyaletine bağlı Kootwijkerbroek kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı, tavuklarda görülen kuş gribinin H7 tipi olduğunu açıkladı. Çiftlikte bulunan yaklaşık 9 bin kadar tavuğun itlaf edildiğini duyuran Hollanda yayın kurumu NOS, kuş gribine rastlanılan yerin etrafındaki 3 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasına ise yasak getirildiğini bildirdi. Aynı kentte bulunan 60 kadar çiftlikte de araştırma yapılacağı belirtildi.