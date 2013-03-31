Hollanda'da koruyucu ailelere verilen çocuklarını geri istediler

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, ebeveynlerinden alınarak koruyucu ailelere verilen çocukların durumuna dikkati çekmek için protesto gösterisi yapıldı.

Yabancı nüfusun yoğun olduğu kentteki gösteriye katılan yaklaşık bin 500 kişi, çocukların ailelerine geri verilmesini istedi. Kendilerine "Barış Güvercinleri" adını veren gönüllü genç bir grubun organize ettiği gösteriye, çocukları ellerinden alınan Türklerin yanı sıra Hollandalı, Faslı ve Yahudi aileler katıldı.

'Arnoud Van Doorn destek verdi'

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ailelere, aşırı sağcı Geert Wilders'ın (PVV) liderliğini yaptığı Özgürlük Partisinden (PVV) ayrıldıktan sonra Müslüman olduğunu açıklayan Lahey Belediye Meclis üyesi Arnoud Van Doorn da destek verdi.

Kendisinin de koruyucu aile olduğunu ve Gençlik Koruma Bürosu kanalıyla ailelerinden alınan çocuklara baktığını belirten Arnoud van Doorn, sorunu iyi bildiğini bu yüzden tüm mağdurlara destek verdiğini söyledi.

"Sizi desteklemek için buraya geldim" diyen Van Doorn, siyaset mekanizmasını da harekete geçirerek Gençlik Koruma Bürosuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Ailelere mücadelelerini bırakmamaları çağrısında bulunan Van Doorn, Gençlik Koruma Bürosu'nun varsa hatalarının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride konuşan çok sayıda kişi ise bir an önce çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getirerek, Türk toplumuna, daha çok koruyucu aile olmaları yönünde çağrıda bulundu.