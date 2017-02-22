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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda’da kontrollü kenevir yetiştirmeye onay

Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadında devlet kontrolünde esrar üretimini yasallaştıran yasa tasarısı kabul edildi

22 Şubat 2017 19:16

Hollanda’da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde salı günü yapılan oylamada kenevir bitkisinin kapsamlı üretimini yasallaştıran yasa tasarısı kabul edildi. 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 72 "ret" oyuna karşı 77 oyla kabul edilen tasarı, kenevir üretiminin devlet kontrolünde yapılmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadı Senato'nun onayından da geçmesi gerekiyor. Ancak Senato'daki oylamanın 15 Mart’ta düzenlenecek genel seçimler öncesinde yapılması beklenmiyor.

Birçok belediye esrar üretimine talip

Hollanda’da şahsi esrar kullanımı 1976 yılından bu yana yasal bir uygulama. O tarihten bu yana "Coffee Shop" adı verilen kafelerde 5 grama kadar esrar satışı ve evlerde en fazla 5 kenevir bitkisi yetiştirmek serbest. Ülkede yaklaşık 600 Coffee Shop bulunuyor ve yıllık ciroları birkaç yüz milyon euroyu buluyor. Bu kafeler ayrıca yurtdışından turistleri de Hollanda’ya çekiyor.

Hollanda’da birçok belediye suç çetelerinin kaçak kenevir üretimine engel olmak için kenevir yetiştirmek için lisans verme taraftarı.

Yasa teklifi, Demokratlar 66 (D66) partisinden Milletvekili Vera Bergkampf tarafından parlamento gündemine getirilmişti. Bergkamp, "Halkın sağlığı için bu bitkinin nerede yetiştiğini bilmek önem taşıyor" diyerek bu öneriyi hazırlamıştı.

Ancak yasa tasarısına karşı çıkanlar da kenevir üretiminin yasallaşmasının uluslararası hukuki yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve uyuşturucu bağımlısı gençlerin sayısını artıracağı görüşünü savunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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