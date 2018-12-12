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Dünya

Hollanda'da 'Kırmızı Yelekler' eylem yapacak

Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekler'in eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "Kırmızı Yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi

12 Aralık 2018 01:17

Hollanda'da Sarı Yeleklerden sonra şimdi de "Kırmızı Yelekler" sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

"Kırmızı Yelekler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da başlayan Sarı Yeleklerin eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "Kırmızı Yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

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