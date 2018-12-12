Hollanda'da 'Kırmızı Yelekler' eylem yapacak

Hollanda'da Sarı Yeleklerden sonra şimdi de "Kırmızı Yelekler" sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

"Kırmızı Yelekler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da başlayan Sarı Yeleklerin eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "Kırmızı Yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.