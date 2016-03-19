Hollanda'da kiliseler satışa çıkarıldı

Hollanda'da Katolik Kilisesi cemaat azlığı nedeniyle çok sayıda kiliseyi satışa çıkardı. Ülkedeki toplam bin 700 Katolik kilisesinden yarısının satıldığı ya da satılmayı beklediği belirtiliyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, ülkede sadece kilise satan ya da kiralayan emlakçıların sayısı da artıyor.

Yasalar izin vermediği için dış cephesine dokunulmayan kiliselerin büyük bölümü, iç bölümde yapılan tadilatla lüks konuta ya da ofise dönüştürülüyor.

Bu arada, Katolik KRO televizyonunun yeni bir araştırması, ülkede dine ilginin azaldığına işaret ediyor.

2100 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların dörtte biri, ateist olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre, cennetin varlığına inandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 13, hayatında hiç ya da neredeyse hiç kiliseye gitmediğini belirtenlerin oranı da yüzde 82.

Nüfusu 17 milyona yaklaşan ülkede, halkın yüzde 25'i Hristiyan kilisesine bağlı. Nüfusun yüzde 5'i Müslüman, yüzde 2'si Hindu ya da Budist.

Yapılan diğer araştırmalar dine bağlılığın en fazla Müslümanlar ve Protestanlar arasında yaygın olduğuna işaret ediyor.