Hollanda’da kadın sünnetine sözleşmeli önlem

Hollanda hükümeti, bazı Müslüman ülkelerden gelen ailelerle kız çocuklarını sünnet ettirmemeleri konusunda sözleşme imzalamak istiyor.



Halk sağlığı, refah ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Jet Bussemaker, Sudan, Somali, Etiyopya, Eritre gibi ülkelerden gelen Müslümanların ülkelerine yaptıkları seyahat sırasında kız çocuklarını sünnet ettirdiklerinin görüldüğünü belirterek, bunun önlenmesi için tedbir alacaklarını bildirdi.



Bu bağlamda ebeveynlerle, kız çocuklarının sünnet ettirildiğinin, Hollanda'ya dönüşte belirlenmesi halinde cezaya çarptırılmalarını öngören bir sözleşme imzalamak istediklerini belirten Devlet Bakanı Bussemaker, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.



Baskı unsuru olacak



Bakana göre böyle bir sözleşme, aileler ve kızı sünnet ettirmek isteyen çevreler üzerinde baskı unsuru oluşturabilecek.



Bussemaker, benzer bir uygulamanın Fransa'da yürürlüğe konulduğunu ve olumlu etkilerinin görüldüğünü belirtti.



Bakanın verdiği bilgiye göre, Somali, Sudan, Etiyopya, Eritre gibi ülkelerden gelerek Hollanda'ya yerleşmiş olan yabancıların kendi ülkelerini ziyaretlerinin ardından kız çocukları aile hekimleri tarafından kontrol edilebilecek. Ayrıca sünnet açısından risk grubuna giren kız çocuklarına ilişkin bir de elektronik bilgi dosyası oluşturulacak.



Hollanda'da, kadın sünneti açısından riskli kabul edilen ülkelerden gelen 16 bin dolayında kız çocuğu, 35 bin dolayında da yetişkin kadın bulunuyor.



Bakanlığın verilerine göre, her yıl ortalama 500 kız çocuğu sünnet ettiriliyor. Ancak bu sayının buz dağının görülebilen kısmı olduğu, gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

