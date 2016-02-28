Yılda ortalama 35 bin çiftin boşanma başvurusu yaptığı Hollanda'da, internet üzerinden gerçekleştirilen "dijital boşanma"ların sayısı giderek artıyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; hükümetin boşanmaları kolaylaştırmak için kurduğu siteye haftada ortalama 15 - 20 başvuru yapılıyor. "Dijital boşanma", normal boşanma davalarına göre çok daha az masraflı. Ancak Aile Avukatları ve Arabulucuları Derneği, yeni sistemden memnun değil. Bir yıllık denemenin ardından üç ay önce hizmete sokulan sitenin kuruluş amaçlarından biri, sorunlu çiftlerin karşı karşıya gelmeden, kavgasız biçimde boşanmalarına yardımcı olmaktı.

Ancak, masrafların düşüklüğü nedeniyle site kullanıcılarının yüzde 60'ını anlaşarak boşanmak isteyen çiftler oluşturuyor.



3 bin euro yerine 120 euro



Normal bir boşanma davası, mahkeme harçlarıyla birlikte 3 bin euroyu buluyor. Ancak internet üzerinden yapılan boşanmaların toplam maliyeti 120 euro civarında. Site üzerinden bugüne kadar 1520 boşanma başvurusu yapıldı. Bunlardan 600 çiftin boşanmış ya da boşanmak üzere olduğu belirtiliyor.İnternet üzerinden yapılan başvurular, anlaşmazlık ve müzakere uzmanı avukatlar tarafından inceleniyor. Çiftler, nafaka, velayet, ziyaret hakları ve mülkiyet gibi konularda internet üzerinden mesajlaşma yoluyla bildirimde bulunuyor.

Gereken durumlarda, başvuruyu inceleyen avukat anlık mesajlaşma yoluyla çiftlere sorular yöneltiyor ya da onların sorularına yanıt veriyor. Başvurunun tamamlanmasının arından yetkili avukat bunu mahkemeye iletiyor. Hollanda'da boşanma davaları ortalama 3 - 4 ay sürüyor.

Projede yer alan avukatlardan Corry van Zeeland, Volkskrant gazetesine açıklamasında dijital boşanmanın çiftler arasındaki sorunları asgariye indirdiğini söyledi.



'Sorumsuzluk'



Aile Avukatları ve Arabulucuları Derneği ise, dijital boşanma uygulamasını "sorumsuzluk" diye değerlendiriyor. Derneğe göre, her boşanmada karmaşık hukuki, finansal ve vergi sorunları ortaya çıkıyor. İnternet yoluyla boşanma, aile avukatlarına farklı bir iş yükü getiriyor. Dernek Başkanı Dianne Kroze, tepkilerinin kıskançlık ya da müşteri kaybetme korkusundan kaynaklanmadığını savunuyor. Üye avukatların kendi işleri yerine, dijital boşanmanın yarattığı sorunları tamir etmek için uğraştıklarını söylüyor.