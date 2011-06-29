Hollanda'da 'helal et'e yasak!

T24 - Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, şoksuz kesimin yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına 'evet' dedi. Senato da onay verirse, ülkedeki Müslüman ve Yahudileri zorluklar bekliyor.



Hollanda'da parlamentonun alt kanadı ülkedeki Müslümanların tepkisine neden olacak bir karara imza attı.

Tesilciler Meclisi, 30'a karşı 116 oyla İslama uygun hayvan kesimini yasakladı.



Yasa, parlamentonun üst kanadı olan Senato'da onaylanırsa yürürlüğe girecek.



Hollanda'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, iki sandalyesi bulunan Hayvanlar Partisi'nin (PvdD) sunduğu , Hristiyan orijinli partiler dışındaki meclis çoğunluğunun destek verdiği tasarıya onay verdi.



Ülkede uzun süredir tartışmalara neden olan yasa teklifi, Müslümanlar ve Yahudiler için haram olan hayvanların elektrikle veya gazla bayıltılarak kesilmesini mecburi hale getiriyor.



Yasa, parlamentonun üst kanadı Senato'da onaylanır ve yürürlüğe girerse, ülkede yaşayan 1 milyondan fazla Müslüman ve 50 bin Museviyi büyük zorluklar bekliyor.



Müslüman ve Musevilerin, helal et ihtiyaçlarını ülke dışından karşılama yoluna gidilebileceği belirtiliyor.



Yasa önerisine karşı uzun zamandır mücadele veren her iki dinin mensuplarına ait sivil toplum kuruluşlarıimza kampanyaları başlatırken, konunun uzmanları da siyasi parti temsilcileriyle görüşerek yasanın çıkmasını engellemeye çalışıyorlardı.



ABD'de Hani Han adlı Müslüman bir kadın, çalıştığı elbise mağazasında başörtüsü takmasına izin vermeyen firmayı dava etti.



Kaliforniya'da bölge mahkemesinde, Amerikan-İslami İlişkiler ile Hukuki Yardım Toplumu-İş Hukuku Merkezi tarafından da desteklenen davada, firma, dinsel ayrımcılık ile suçlandı.



Davacı, 2009 Ekim ayında işe alındığını, kendisine, firmanın resmi renkleriyle aynı olması koşuluyla çalışırken başörtüsü takabileceğinin söylendiğini ancak 4 ay sonra, bir müdürün kendisine yaklaşarak, başörtüsünü çıkarmasını istediğini, bunu reddetmesi üzerine de çalışmayı kesmesinin söylendiğini ifade etti. Hani Han, daha sonra da işten atıldığını belirtti.