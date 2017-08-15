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Dünya

Hollanda'da 'gülme gazı' satışları 2 yılda yüzde 400 arttı

"'Gülme gazı arıyorum' dedim çevremdekilere. Rasta saçlı bir adam 'Ben seni bedava güldürürüm' diyerek elindeki esrarı sarmaya başladı"

15 Ağustos 2017 17:56

*Anna Holigan

Hollanda'da, "gülme gazı" olarak bilinen azot protoksit satışları son 2 yılda yüzde 400 arttı. İnternet üzerinden daha küçük kutular halinde gaz satışı yapan şirketler türerken, bu maddenin riskleri konusundaki endişeler artıyor.

Hafif dozda uyuşturuculara karşı toleransıyla tanınan Hollanda'nın Rotterdam kentindeki reggae festivalinin düzenlendiği alanın dışı, kesif bir esrar kokusuyla kaplıydı.

"Gülme gazı arıyorum" dedim çevremdekilere. Rasta saçlı bir adam "Ben seni bedava güldürürüm" diyerek elindeki esrarı sarmaya başladı.

Gece kulübü müdavimleri arasında popüler olan, Ecstasy ve ketamin gibi uyuşturucularla birlikte aldıkları bu gazı bulmak için doğru yerde değildim.

Reggae festivalindekiler bana internetten sipariş vermeyi veya Hollanda'nın en büyük yapı marketi Blokker'dan almayı tavsiye etti. Ülkenin en büyük yapı marketi gerçekten yasal kafa yapıcı satıyor olabilir miydi?

Mağazaya girdim ve "Gülme gazı alabilir miyim?" diye sordum.

Orta yaşlı satış görevlisi hemen 10 kartuştan oluşan gazı tutuşturdu elime.

Azot protoksit gıda endüstrisinde krema pompalamak için, bisikletçilerde lastik şişirmek için, hastanelerden doğum yapan kadınların sancılarını azaltmak için ve dişçilerde anestetik olarak kullanılıyor.

* BBC muhabiri

 

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