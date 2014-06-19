Hollanda'da eşcinsellere özel mahalle

Yusuf Özkan

Lahey



Hollanda'da eşcinsellere yönelik şiddetin giderek artması nedeniyle, dünyada benzeri olmayan bir plan hayata geçirilyor.

Ülkenin 5. büyük kenti Tilburg'da sadece eşcinseller, biseksüeller ve transseksüellerin yaşayacağı bir mahalle kurulması planlanıyor.

Dünyanın en liberal ülkelerinden birisi olarak bilinen ve eşcinsel evlilikleri ilk onaylayan Hollanda'da, eşcinsellere yönelik saldırı ve tacizler de endişe verici boyutta. Resmi verilere göre eşcinsellerin üçte ikisi, sözlü ya da fiziki saldırıya uğruyor.

Ülkenin güneyindeki Tilburg kentinde, eşcinsellere yönelik saldırılara önlem amacıyla "eşcinsel mahallesi" kurulması gündemde.

"Blauwhoed" adlı şirket, gerekli izinleri alıp, anlaşmaları yaptı.

Plana göre, Tilburg'un kuzey bölgesindeki eski bir eğitim kampüsü "Gay köyü"haline getirilecek. Çevresi tamamen kapalı olacak bu yerleşim birimi, eşcinseller için "güvenlik garantili" bir yaşam sunacak.

Tilburglu emlak komisyoncusu Toine Naber, şu anda evler için talep toplandığını belirtiyor. İhtiyaca göre, müstakil, aynı çatı altında iki ayrı ev ya da sıra evler yapılacağını belirten Nober, ortalama bir ev için 250 bin euro fiyat düşünüldüğünü söylüyor.

Ancak, Nober'a göre, planın "heteroseksüeller" yani eşcindel olmayanlarla ilgili bazı eksikleri de bulunuyor. Eğer bir heteroseksüel bu mahalleden ev almak isterse buna hayır denemiyor. Bu Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi'ne aykırı. Aynı zamanda "ayrımcı" bir karar. Bu nedenle, sorunun "ev sahipleri derneği" gibi bir oluşumla hukuksal sorunların aşılması planlanıyor.

Blauwehoed şirketi, planının, eşcinsellere yönelik giderek artan şiddet ve rahatsızlığa tepki olarak hazırlandığını belirtiyor. Şirket, bu görüşünü Merkezi İstatistik Bürosu'nun açıkladığı rakalmlara dayandırıyor. Resmi verilere göre kadın eşcinsellerin yüzde 30'u, erkek eşcinsellerin de yüzde 22'si yaşadıkları bölgede kendilerini güvende hissetmiyor.

Amsterdam'da yaşlı eşçinseller için kurulan bakımevi dışında Tilburg'taki mahalle Hollanda'da ilk proje olacak. Proje, Hollanda'daki eşcinsel örgütlerinde farklı tepkilere neden oldu. Kimisi projeyi olumlu buluyor. Bazı eşcinsel örgütleri ise, bu projenin eşcinsellerin güvenlik sorununu çözeceğine inanmıyor.

Eşcinsel haklarını savunan Eşcinsellik Entegrasyonu Derneği (COC) sözcüsü Philp Tijsma, "Özel mahalle kurmak, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellerin 10'da 7'sinin karşılaştığı sözlü ya da fiziksel şiddet gerçeği için çözüm olmayacaktır" diye konuşuyor.